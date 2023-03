The Last of Us Staffel 2: Neubesetzung von Ellie nur unter einer Bedingung

Die erste Staffel von The Last of Us fand nach nur 9 Episoden ihr jähes Ende. Die Adaption des Kult-Games brach jedoch sämtliche Rekorde und war ein derart großer Erfolg, dass bereits kurz nach Ausstrahlung der ersten Folge eine zweite Staffel bestätigt wurde.

Eine Person spaltete die Gemüter der TLOU-Fans jedoch von Beginn an: Ellie-Darstellerin Bella Ramsey sah sich zahlreicher Kritik und sogar regelrechten Hasskommentaren im Netz konfrontiert. Für Neil Druckmann (Produzent und Co-Präsident von Naughty Dog) kein Grund die Britin fallen zu lassen.

Ist Bella Ramsey in der zweiten Staffel von The Last of Us dabei?

Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Staffelfinale gerät Druckmann ins Schwärmen und bestätigt, dass Ramsey auch weiterhin in der Hauptrolle zu sehen sein wird – mit einer Ausnahme:

„Wir haben großes Glück, dass wir Bella und den Stoff, den ihr in dieser Staffel sehen konntet, haben. Die einzige Möglichkeit, wie wir jemals in Betracht ziehen würden, Bella neu zu besetzen, wäre, wenn sie sagen würde: Ich will nicht mehr mit euch arbeiten. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob wir ihr das gönnen würden. Wir könnten sie immer noch dazu zwingen, in Staffel 2 zurückzukommen.“

Auch der Zeitsprung zwischen dem ersten Spiel und The Last of Us 2 sei weder ein Problem, noch Grund für eine Neubesetzung. Im zweiten Teil ist Ellie 19 Jahre alt, was dem tatsächlichen Alter von Bella Ramsey entspricht, wie auch Showrunner Craig Mazin anmerkt.

Bella Ramsey ist ein „Glücksgriff“

Als sie sich vor Drehbeginn auch die Suche nach einer Ellie machten, fiel es auch Druckmann zunächst schwer, sich jemand anderes, als Ashley Johnson, in der Rolle vorzustellen.

„Als wir das Spiel entwickelt haben, hatten wir unglaubliches Glück“, so Druckmann.

„Es war wie ein Glücksgriff, dass wir Ashley Johnson gefunden haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Version von Ellie jemand anderes sein könnte. Doch dann hatten wir mit Bella wieder einen Glücksgriff.“

Es sieht also ganz danach aus, dass wir Ramsey, die als 13-jährige durch Game of Thrones bekannt wurde, auch weiterhin in „The Last of Us“ sehen werden – nicht zuletzt dank ihrer überzeugenden Darbietung und der spürbaren Verbindung zu Co-Star Pedro Pascal.

