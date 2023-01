Vor wenigen Tagen ist HBOs Serienadaption zu The Last of Us gestartet. Die Show konnte schon vor der Veröffentlichung die besten Bewertungen einheimsen. Und auch die Premiere war mit 4,7 Millionen Zuschauern ein voller Erfolg. Wer bei den Fans trotzdem noch immer in der Kritik steht, ist die Ellie-Darstellerin Bella Ramsey.

In einem Interview sprach die nichtbinäre Ramsey nun darüber, wie die negativen Kommentare aus der Community sie beeinflussten. So ließen sie die Beiträge an sich selbst zweifeln, auch wenn die Verantwortlichen der Serie, Neil Druckmann und Craig Mazin, sie von Anfang an für die richtige Wahl hielten.

The Last of Us: Ramsey konzentrierte sich besonders auf die negativen Kommentare

Wie Bella Ramsey in dem Interview erzählte, waren die Kommentare zu ihrer Rolle in „The Last of Us“ das erste Mal, dass sie eine negative Reaktion auf etwas erhielt. Als sie elf Jahre alt war, spielte sie in Game of Thrones die Rolle der selbstbewussten Hausherrin Lyanna Mormont und konnte mit ihrer Darstellung die Fans begeistern. Kontroverser scheint ihre Besetzung als 14-jährige Ellie zu sein.

Wie Ramsey sagte, wurde das Lesen der Beiträge zu einer Art Sucht. Sie kehrte immer wieder zu den Kommentaren über ihr Aussehen und ihre vermeintlichen Einschränkungen zurück. Dabei konzentrierte sich Ramsey vor allem auf die bösen Bemerkungen, weil sie den positiven Kommentaren „keinen Glauben schenkte“.

„Es gab Zeiten, in denen ich es lustig fand. Dann kam ich ans Ende eines 10-minütigen Scrollens, legte mein Handy weg und merkte: Vielleicht war das eine schlechte Idee“, so die heute 19-jährige Schauspielerin.

Für Ramsey sei das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten noch immer schwer zu fassen. Sie hätte erst in letzter Zeit wirklich akzeptiert, dass sie Ellie sei, dass sie es kann und eine gute Schauspielerin ist. Dies würde jedoch nur ein paar Wochen anhalten, dann würde sie wieder denken, dass sie schrecklich sei. Dies wäre einfach der Prozess, so Bella Ramsey.