The Last of Us-Schauspieler*in Bella Ramsey erklärt in einem Interview, dass ihr Gender wohl schon immer sehr fluide war. Sie sehe sich als allererstes einfach als Person und es sei ihr schlicht egal, mit welchen Pronomen über sie gesprochen wird. Aber das war nicht immer so.

The Last of Us-Star Bella Ramsey kreuzt nichtbinär an, wenn es verfügbar ist

Darum geht’s: HBO veröffentlicht in wenigen Tagen die Serien-Adpation des The Last of Us-Spiels. Darin übernimmt Bella Ramsey die Rolle von Ellie. Bisher kommt die Verfilmung bei der Kritik sehr gut an und erfreut sich schon vor dem Start großer Beliebtheit.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur HBO-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie ansehen:

In einem ausführlichen New York Times-Interview spricht Bella Ramsey unter anderem auch über ihre Geschlechteridentität. Sie bezeichnet sich darin als genderfluid und erklärt, bei Geschlechtseinträgen meist nichtbinär anzugeben, wenn die Möglichkeit existiert.

Das soziale Konstrukt Gender habe die Schauspieler*in bereits in ihrer Kindheit sehr beschäftigt. Beispielsweise habe sie es genossen, wenn über sie als „er“ gesprochen wurde, das habe sie immer als aufregend empfunden.

„Ich schätze, mein Gender war schon immer sehr fluide.”

Allerdings mache sich Bella Ramsey mittlerweile nicht mehr viel daraus, mit welchen Pronomen sie bezeichnet wird.

„Ich bin vor allem einfach eine Person. Gegendert zu werden ist nicht etwas, das ich besonders mag, aber was Pronomen angeht, könnte es mir kaum egaler sein.“

