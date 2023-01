The Last of Us: Mit 4,7 Millionen Zuschauern ist die Premiere der Serie ein voller Erfolg

Die Serie zu The Last of Us gilt jetzt schon als ein Anwärter für den Gameaward für die beste Videospiel-Adaption des Jahres. Für HBO ist das der zweitgrößte Start einer Serie seit 2010. Nur das Game of Thrones-Spinoff House of the Dragons war noch erfolgreicher.

Die Serien-Premiere wurde am 16. Januar in Amerika über HBO Max und in Deutschland über WOW und Sky Go veröffentlicht. Bedenkt man, dass WOW und Sky Go in Deutschland nicht so verbreitet sind wie etwa Netflix, Disney oder Amazon Prime, kann man davon ausgehen, dass es sogar noch mehr Interessenten für die Serie gibt.

Gefeiert in der Kritik

Aktuell erklingen viele Lobeshymnen zur Survival-Horror-Serie. Dieses Bild zeichnet sich auch in einschlägigen Bewertungsportalen ab. So hat „The Last of Us“ bei Rotten Tomatoes zu diesem Zeitpunkt eine Bewertung von 96-99%.

Bei Metacritic gibt es ebenfalls sehr positive 84% und auch in unserer Redaktion wird die Leistung der Schauspieler*innen und die Sorgfalt in der Produktion und den Details äußerst positiv bewertet. „The Last of Us“ könnte einen neuen Standard für reife und ernsthafte Spieleverfilmungen setzen.

Da wir bisher aber nur eine Folge gesehen haben, bleibt abzuwarten, wie sich die Serie noch entwickeln wird. Die Aussichten sehen bisher aber sehr vielversprechend aus.

Was uns noch erwartet

Die Serie spielt 20 Jahre nach dem Untergang der klassischen Zivilisation. In der ersten Staffel erwarten uns insgesamt 9 Folgen, von denen bisher erst eine veröffentlicht wurde. Im Trailer gab es bereits einige Ausblicke auf Ereignisse aus den späteren Folgen.

So konnten wir beispielsweise einen ersten Einblick auf die aus dem Spiel gefürchteten Clicker werfen, mit denen sich Ellie und Joel früher oder später herumschlagen müssen. Und auch die Fireflys werden wohl noch mehr in Erscheinung treten.

Habt ihr bereits die erste Folge gesehen?