The Last of Us: Wer ist Troy Baker und welche Rolle spielt er in Folge 8?

In Folge 8 der Serie zu The Last of Us geht es brutal zu. Joel und Ellie treffen auf neue Charaktere, die ihnen feindlich gesinnt sind. Doch ein Schauspieler, der einer Hauptfigur aus dem gleichnamigen Videospiel sein Aussehen verliehen hat, tritt nun in der neuen Episode auf. Wir verraten euch, um wen es sich dabei handelt und welche Rolle er spielt.

The Last of Us: Troy Baker ist der eigentliche Joel

Um wen handelt es sich? Der Schauspieler Troy Baker spielt in der achten Folge der HBO-Serie den Charakter James. Vielen von euch dürfte Baker bekannt vorkommen, denn er spielt nicht nur James, sondern leiht auch Joel sein Aussehen und seine Stimme. Allerdings spielt er Joel nur in der Videospielvorlage, denn in der Serie selbst ist es Pedro Pascal, der in die Rolle von Joel schlüpft.

In der „The Last of Us”-Serie spielt er nun James, ein Mitglied von Davids Truppe. In der Serie ist James noch länger zu sehen als im Videospiel. Während er in „The Last of Us” nur ein loyaler Soldat ist, ist er in der Serie ein Charakter mit Tiefe.

© SIE/Naughty Dog

Er hinterfragt beispielsweise, ob David ein guter Anführer ist und hat Angst, in welche Richtung David seine Gruppe steuert. Sein Ende ist allerdings genauso besiegelt wie im Videospiel: Ellie gibt ihm den vernichtenden Schlag mit der Axt in den Hals.

Es ist eine witzige Tatsache, dass Ellie, die von Bella Ramsey gespielt wird, genau Troy Baker umbringt. So gesehen bringt Ellie nämlich Joel um, allerdings den Joel aus dem Videospiel.

Woher kennen wir Troy Baker noch? Troy Baker kommt in einer Vielzahl von Videospielen vor. Achtet beispielsweise mal auf die Stimmen und das Aussehen von Higgs aus Death Stranding oder Pagan Min aus Far Cry 4.

Das schauspielerische Talent macht sich bezahlt: Folge 8 von „The Last of Us” wird als bislang beste Folge bezeichnet. Es bleibt abzuwarten, ob das große Finale diese Episode noch übertrumpfen kann.