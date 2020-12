The Last of Us 2: Neuer Trailer stellt die Geschichte von Abby vor

In diesem Sommer brachte Naughty Dog mit The Last of Us 2 eines der heißesten Games des ganzen Jahres heraus. Die Geschichte um Protagonistin Ellie wurde fortgeführt. Es gab jedoch auch eine weitere Frau, die einen großen Teil der Handlung einnahm: Abby.

Neuer The Last of Us 2-Trailer mit Powerfrau Abby im Fokus

[Inline_news id=269510]

Die zweite Protagonistin: Abby zeigte schon zu Beginn des Spiels, dass sie keine halben Sachen macht. Als Spieler sie dann selbst steuern konnten, entfaltete sich ihre Geschichte und vor allem ihre Sichtweise auf die Geschehnisse des ersten Teils.

Nun veröffentlichen Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog einen neuen Trailer, der sich ganz der starken, zweiten Protagonistin widmet.

Der Trailer stellt dabei nicht nur Abbys Geschichte vor, sondern deutet auch ihre Beweggründe an und zeigt ihre Verbündeten. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Scott Lowe, Senior Communications Manager bei Naughty Dog, bedankt sich auf dem offiziellen PlayStation-Blog außerdem für die überwältigende Unterstützung der Fans.

Abby sorgt in Fankreisen für Wirbel. Nicht bei jedem kommt die starke Ex-Soldatin gut an. Das ging so weit, dass Abby-Sprecherin Laury Bailey sogar Morddrohungen bekam.

The Game Awards: Ihr könnt jetzt für The Last of Us 2 abstimmen!

Bei den The Game Awards ist „The Last of Us 2“ für den Game of the Year-Award nominiert. Ihr könnt ab sofort über diesen Link für das Spiel abstimmen.

Die The Game Awards finden am 11. Dezember 2020 um 1 Uhr morgens statt. Neben „The Last of Us 2“ buhlen außerdem Blockbuster wie Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima und DOOM Eternal um den begehrten GotY-Award.