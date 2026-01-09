Avowed – PS5-Release im Februar 2026 mit großem Anniversary-Update

Mit einer überraschenden Wendung bringt Obsidian Entertainment sein gefeiertes Action-RPG Avowed, das ursprünglich als Xbox-Exklusivtitel erschien, nun auch auf die PlayStation 5. Der Release erfolgt am 17. Februar 2026, nahezu exakt ein Jahr nach dem ursprünglichen Launch auf Xbox Series X|S und PC am 18. Februar 2025.

Begleitet wird der PS5-Release von einem umfangreichen Anniversary-Update, das sowohl neue Inhalte als auch bedeutende Gameplay-Erweiterungen bietet. Für Fans der Welt von Pillars of Eternity, in der Avowed angesiedelt ist, stellt dies eine bedeutende Weiterentwicklung dar.

Neue Features zum Jubiläum

Was beinhaltet das Anniversary-Update? Das kostenlose Update bringt frischen Wind ins Spiel und erweitert die Möglichkeiten deutlich. Eines der Highlights ist der New Game Plus-Modus, der erstmals im Mai 2025 angekündigt und nun endlich veröffentlicht wird. Dieser erlaubt es dir, das Spiel mit einer neuen Figur auf Level 1 erneut zu beginnen, während du deine Ausrüstung und Fähigkeiten aus dem ersten Durchlauf behältst.

Gegner im New Game Plus lassen sich zudem stärker und mit individuellen Resistenzen konfigurieren, was zusätzliche Herausforderung und Wiederspielwert bietet. Auch das Waffenarsenal wird erweitert: Quarterstaffs halten Einzug ins Spiel – eine häufig nachgefragte Ergänzung durch die Community.

Mehr Vielfalt bei der Charaktererstellung

Welche neuen Völker sind spielbar? Besonders spannend ist die Erweiterung der spielbaren Rassen. Während zum ursprünglichen Release nur Menschen und Elfen zur Auswahl standen, kannst du ab sofort auch als:

Orlan – ein halblingartiges, fellbedecktes Volk

– ein halblingartiges, fellbedecktes Volk Aumaua – semiaquatische Riesen mit kräftiger Statur

– semiaquatische Riesen mit kräftiger Statur Zwerg – klassische Fantasy-Wesen mit robuster Erscheinung

Diese Ergänzungen sorgen nicht nur für mehr optische Vielfalt, sondern auch für neue Rollenspieloptionen mit einzigartigen Backgrounds.

Die Handlung von Avowed

Worum geht es in der Geschichte des Spiels? In Avowed übernimmst du die Rolle eines Gesandten des Aedyr-Imperiums, der in die Living Lands entsendet wird, um eine mysteriöse Seuche namens Traumseuche zu untersuchen. Die Handlung beginnt in der Hafenstadt Paradis und führt dich über mehrere Regionen – vom smaragdgrünen Tal bis zur Wüste Shatterscarp.

Nach deinem Tod durch Rebellen wirst du von einer Gottheit namens Sapadal wieder zum Leben erweckt. Fortan bestimmst du den Verlauf der Geschichte: Unterstützt du das Imperium, rebellische Fraktionen oder verfolgst du deinen eigenen Weg? Deine Entscheidungen beeinflussen maßgeblich den Verlauf der Story und das Verhalten deiner Gefährten.

Spannung durch Fraktionskonflikte

Welche Fraktionen stehen im Mittelpunkt? Die Welt von Avowed ist politisch aufgeladen. Neben der Aedyr-Fraktion gibt es unter anderem die Steel Garrote, einen religiösen Orden, der Ordnung mit Gewalt durchsetzen will. Auch die uralten Ekida spielen eine zentrale Rolle: Eine untergegangene Zivilisation, deren Ruinen Hinweise auf die Herkunft der Traumseuche geben.

Die Dynamik zwischen Kolonialmächten, einheimischen Kulturen und göttlichen Einflüssen verleiht dem Spiel eine narrative Tiefe, die durch deine Entscheidungen verstärkt wird. Jeder Abschnitt der Geschichte bietet dir moralisch komplexe Wahlmöglichkeiten mit langfristigen Konsequenzen.

PS5-Version jetzt vorbestellbar

Welche Editionen gibt es für PS5? Du kannst Avowed im PlayStation Store ab sofort vorbestellen. Zur Auswahl stehen:

Edition Preis Inhalte Standard Edition 49,99 € Hauptspiel Premium Edition 59,99 € Zwei Rüstungssets, acht Begleiter-Skins, digitaler Soundtrack und Artbook

Beide Editionen enthalten das Jubiläums-Update kostenlos. Wer noch mehr aus dem Spiel herausholen will, sollte sich die Premium-Extras näher ansehen.

Ausblick auf die Zukunft

Was kommt als Nächstes von Obsidian? Nach dem Erfolg von Grounded 2 und dem anhaltenden Interesse an Avowed, gibt es Spekulationen über mögliche Erweiterungen oder sogar ein direktes Sequel. Laut Entwickler Obsidian sind aktuell vier neue Projekte in Arbeit – ob Avowed Teil davon ist, bleibt abzuwarten.

Fest steht: Der PS5-Release von Avowed markiert einen strategischen Schritt, Xbox-Titel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – und zeigt, wie lebendig das Rollenspiel-Genre 2026 ist.

Wirst du dir Avowed auf der PlayStation 5 holen oder hast du es bereits auf Xbox oder PC gespielt? Diskutiere mit uns in den Kommentaren!