In der 4. Episode der MCU-Serie Loki ist wirklich allerhand passiert, unter anderem gab es eine spannende Enthüllung rund um die Zeithüter. Doch wer sind diese mächtigen Wesen, denen die Time Variance Authority unterstehen soll und wie unterscheiden sie sich von ihren Comic-Gegenstücken? Das wollen wir uns nachfolgend mit euch ansehen.

Vor Loki: Die Zeithüter in den Comics

Ihren ersten Auftritt hatten die Zeithüter im Comicheft „Thor #282“ aus dem Jahr 1979. Wie ihr Name bereits vermuten lässt, beobachten und beschützen sie die Realität der Zeit. Ihre Macht über den Fluss der Zeit ist dabei nahezu grenzenlos. Außerdem achten sie darauf, auch ihre eigene Existenz zu schützen, um den Frieden bewahren zu können.

Dabei griffen sie bereits zu teils extremen Mitteln. Einmal rekrutierten sie beispielsweise den Bösewicht Immortus, die letzte Inkarnation von Kang dem Eroberer, der im kommenden „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ eine große Rolle spielen wird. Immortus sollte im Auftrag der Zeithüter die Avengers auslöschen, da diese befürchteten, die immer weiter voranschreitende Ausbreitung der Menschheit könne einmal eine Gefahr darstellen.

Letztendlich entschlossen sich die Zeithüter dazu, alle alternativen Zeitlinien zu vernichten. Kang gelang es jedoch gemeinsam mit Captain Marvel (Rick Jones), die Zeithüter zu besiegen. Die Geschichte der Hüter ist in den Comics übrigens untrennbar mit jener der TVA verbunden, denn sie sind die Nachfolger dieser Organisation.

Die Zeithüter in den Comics © Marvel Comics

In der fernen Zukunft ist nur noch ein einziger TVA-Agent übrig, der als „He Who Remains“ (Derjenige, der verbleibt) bekannt ist. Er erschafft eine Gruppe von Wesen und betraut sie mit der Aufgabe, bis in alle Ewigkeit den Fluss der Zeit zu beobachten und diesen notfalls zu korrigieren, um für Ordnung zu sorgen.

Loki: Die Zeithüter im MCU

Im Marvel Cinematic Universe orientierten sich die Macher von „Loki“ zwar an den Comics, veränderten jedoch auch einzelne Aspekte. Hier lief es nämlich genau andersherum, denn die Zeithüter sollen die TVA erschaffen haben. Als deren Meister stehen sie an der Spitze der Gruppe, die nur mit wenigen auserwählten Agenten reden.

Loki und Sylvie stehen vor den MCU-Zeithütern © Marvel Studios/Disney

Sylvie und Loki werden in der 4. Episode der MCU-Serie nun zu den angeblich allmächtigen Wesen gebracht, doch nach einem Kampf stellt sich heraus, dass die Zeithüter nur Androiden sind. Künstliche Geschöpfe, die sehr wahrscheinlich von einer höheren Macht als Marionetten genutzt werden, um die TVA zu kontrollieren. Doch wer könnte mächtig genug sein, dies zu tun und überhaupt ein Interesse an der Kontrolle über die Zeit haben?

Eine naheliegende Antwort hierauf wäre Kang der Eroberer: Er ist ein erfahrener Abenteurer, der eigentlich aus dem 31. Jahrhundert stammt und über die Jahre Reisen in zahlreiche alternative Zeitlinien und Realitäten unternahm. Entsprechend ist er ein erfahrener Zeitreisender, der geübt darin ist, den Fluss der Zeit zu manipulieren. Er besitzt zudem ein Gerät, mit dem er die Geschichte verändern kann ohne dabei eine neue Zeitlinie zu erschaffen.

Kang wäre somit eine durchaus realistische Wahl für die Identität des wahren Drahtziehers in „Loki“. Zudem könnten die Verantwortlichen so wunderbar die Brücke zu weiteren Projekten wie „Ant-Man 3“ und dem bereits bestätigten „Fantastic Four“-Film schlagen, zu denen die Figur in den Comics eine besondere Verbindung besitzt. Ob es so kommt, das bleibt jedoch abzuwarten. Die neuen „Loki“-Episoden starten immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.