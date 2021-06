Seit nunmehr drei Episoden begleiten wir den Gott des Schabernacks in seiner eigenen Serie Loki auf Disney Plus. In der jüngsten dieser Folgen lernte unser Loki sein Gegenstück kennen, eine weibliche Loki-Variante. Diese erzählt ihm, ihr Name laute Sylvie, was einige spannende Fragen über ihre wahre Identität aufwirft, die wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen möchten.

Loki: Wer sind Lady Loki und Sylvie Lushton?

Widmen wir uns zunächst Lady Loki: Erstmals hatte diese 2004 ihren Auftritt, als sich Loki nach Ragnarok im Körper von Thors Freundin Lady Sif wiederfand. Dieser Charakter begann damit, sich Lady Loki zu nennen. Die jüngere Version, an der sich nun auch die Marvel-Serie orientiert, debütierte 2014. Darin wurde bestätigt, dass Loki genderfluid sei und wechselte sein Erscheinungsbild immer mal wieder.

Kommen wir nun zum anderen eingangs erwähnten Charakter, der in den Comics Sylvie Lushton heißt. Sie feierte im Jahr 2009 im Heft „Dark Reign: Young Avengers #1“ ihre Premiere und war eigentlich nur ein ganz normales Mädchen. Dies sollte sich jedoch ändern, als sie eines Morgens mit magischen Kräften erwachte. Mit diesen wollte sie sich unter dem Namen Enchantress als Superheldin beweisen – oder zumindest dachte sie, dies sei ihre Geschichte.

Tatsächlich ist ihr Hintergrund nämlich etwas komplizierter. Was sie lange nicht ahnten, war, dass sie in Wirklichkeit ein magisches Wesen ist, das von Loki geschaffen wurde. Mit ihr wollte er jedes Team, das in seinem Namen das Wort „Avengers“ hat, zerstören. Er nutzte sie als seinen Maulwurf, um durch ihre Augen zunächst die Young Avengers auszuspionieren, mit denen sich Sylvie eigentlich gut verstand. Das Team lehnte sie ab, nachdem sie herausfanden, was ihre Freundin wirklich ist. Sie beschlossen, dass sie ihnen nicht beitreten dürfe, was das Mädchen zutiefst verletzte.

Sylvie Lushton/Enchantress in den Comics © Marvel Comics

Die Sylvie in der „Loki“-Serie scheint sich zwar sehr stark von ihrem Comic-Pendant zu unterscheiden, allerdings dürften die Verantwortlichen von Marvel Studios diesen Namen nicht zufällig für ihre Lady Loki gewählt haben. Wir haben bisher erfahren, dass sich ihr Leben von dem unseres Gott des Schabernacks unterscheidet, denn ihre Mutter starb etwa bereits, als sie noch sehr jung war, weshalb sie sich den Umgang mit der Magie selbst beibringen musste.

Loki: Was ist Marvels Plan mit Sylvie?

Inzwischen zeichnet sich also ab, dass die Sylvie im Marvel Cinematic Universe sich sowohl von Lady Loki als auch ihrer Namensschwester Sylvie Lushton unterscheidet. Die große Frage hierbei ist natürlich, wieso es diese Abweichungen gibt. Möglich wäre, dass es sich bei der Frau, auf die unser Loki trifft, ebenfalls um eine Schachfigur handelt. Eventuell wird sie nur von einer anderen und noch mächtigeren Loki-Variante benutzt.

Loki und Sylvie © Marvel Studios/Disney

Marvel Studios möchten uns mit Sylvie womöglich auf eine falsche Fährte führen, um von den wahren Bösewichten der Serie abzulenken. Bei diesen könnte es sich um die Zeithüter, also die Herrscher über die TVA, handeln, die ganz andere Ziele verfolgen könnten als nur die Bewachung der Heiligen Zeitlinie. All dies sind nun natürlich nur Spekulationen unsererseits, weshalb es spannend bleibt, was in den noch verbleibenden Episoden alles geschehen wird. Neue Folgen von „Loki“ starten immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.