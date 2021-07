Marvel hat mit der neuen Marvel-Serie Loki einen sensationellen Erfolg auf Disney Plus hingelegt. Schon früh stand fest, es wird eine 2. Staffel mit Tom Hiddelson als Gott des Schabernacks geben – wie das Finale der ersten Staffel enthüllt hat.

Während nach dem spektakulären Finale der 1. Staffel bereits darüber gerätselt wird, wie die Handlung in der nächsten Staffel fortgesetzt wird und welche Charaktere neben Loki in den neuen Folgen wieder mit dabei sein werden, gibt die Regisseurin der Serie nun überraschend ihren Ausstieg bekannt. Showrunner Michael Waldron bleibt jedoch der Serie erhalten.

Loki-Regisseurin Kate Herron gibt Posten für 2. Staffel frei

Kate Herron („Sex Education“) hat zum ersten Mal eine Marvel-Produktion drehen dürfen und gehört somit zu den wenigen Frauen hinter der Kamera einer MCU-Produktion. Für die Serie „Loki“ hat sie gleich alle 6 Episoden der Staffel in Szene gesetzt.

Als Grund für ihren Ausstieg aus der Marvel-Serie gibt die Regisseurin nun an, dass sie stets damit geplant habe, nur eine Staffel zu drehen – die sich wie ein kompletter Film anfühlen sollte. Das sei ihr auch gelungen und darauf sei sie sehr stolz. Für ihre Arbeit erhielt sie viel Lob und Anerkennung auch von Marvel-Chef Kevin Feige. Nun möchte sie sich aber wieder neuen Aufgaben und Projekten abseits von Marvel widmen. Eine Rückkehr ins MCU möchte sie aber generell nicht ausschließen.

„Ich freue mich darauf, die nächste Staffel als Fan zu schauen. Ich arbeite jetzt an anderen Sachen, die noch nicht angekündigt worden sind.“

Autor und Showrunner Michael Waldron („Rick and Morty“) bleibt jedoch der Serie erhalten und ist schon jetzt für eine Rückkehr der 2. Staffel bestätigt. Waldron hat mit dem Erfolg der Loki-Serie kürzlich sogar einen umfangreichen Deal mit Disney für weitere Projekte abgeschlossen. Bereits jetzt schreibt er das Drehbuch zu Doctor Strange 2 von Regisseur Sam Raimi, außerdem soll er die Vorlage für den angekündigten neuen Star Wars-Film von Marvel-Chef Kevin Feige abliefern.

Welche Auswirkungen hat Lokis Chaos auf das MCU?

Die neue „Loki“-Serie knüpft an die Ereignisse aus „Marvels Avengers: Endgame“ und der Infinity-Saga an und führt viele neue Charaktere ins MCU ein, wie die aus den Comics bekannte Organisation Time Variance Authority (kurz TVA), die über das Multiverse wachen und den Unruhestifter Loki für sein Chaos, dass er mit dem Diebstahl des Space Stone (Tesseract) angerichtet hat, zur Rechenschaft zu ziehen.

Wie geht es in der 2. Staffel der Loki-Serie weiter? Mit dem Finale der Serie mit Loki (Tom Hiddleston), TVA-Agent Mobius (Owen Wilson) und Sylvie (Sophia Di Martino) stellt sich nun die Frage, wie die Handlung ins künftige Marvel Cinematic Universe passen wird, hat Loki doch mit dem Multiverse Universum eine völlig neue Ära eingeläutet – und viel Bekanntes durcheinander gebracht, nicht nur die Zeitlinie. Es bleibt spannend, wie sich die Ereignisse aus der Serie auf die kommenden MCU-Filme und Serien auswirken werden, insbesondere „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ sowie „Ant-Man and the Wasp 2“.

