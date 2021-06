Der Gott des Schabernacks hat wieder zugeschlagen! Nachdem Disney Plus die neue Marvel-Serie Loki auf den Mittwoch vorverlegt hatte und die Serie sich seit dem Start über einen enormen Zuspruch bei den Fans freuen darf, hat Disney nun eine Entscheidung getroffen: Mittwoch wird der neue Serientag!

Künftig werden sämtliche neue Serien und Staffelfolgen mittwochs gezeigt, statt wie bisher freitags. Das betrifft nicht nur sämtliche neue Titel ab Juli, auch alle bisherigen Serien werden künftig zwei Tage früher, also mittwochs statt freitags mit neuen Folgen und Staffeln veröffentlicht. Davon betroffen sind auch die „Star Wars“-Serien wie The Bad Batch, The Mandalorian und alle weiteren, wie Marvel, Pixar und Disney. Die Film-Premieren werden weiterhin am Freitag stattfinden.

Disney Plus: Mittwoch wird neuer Serientag

Die Entscheidung, den Mittwoch als neuen Serientag zu machen, kommt nicht von „Marvels Loki“ allein. Vorallem geht Disney Plus damit der Konkurrenz wie Netflix, Apple TV+ und Amazon Prime Video aus dem Weg, die traditionell Freitags neue Filme und Serien anbieten. Freitag ist auch der Tag, an dem die neuen Filme in den US-Kinos Premiere feiern – abgesehen von Pre-Previews von Blockbustern, die ähnlich wie in Deutschland einen Tag früher gezeigt werden.

Der neue Serien-Mittwoch-Tag wird bereits mit den neuen Titeln im Juli eingeführt. Hier die wichtigsten Neuheiten ab Monat Juli 2021:

Pixars Monsters at Work (2. Juli statt 7. Juli)

Neue animierte Serie mit den pelzigen Helden aus Monster AG

(2. Juli statt 7. Juli) Neue animierte Serie mit den pelzigen Helden aus Monster AG Turner & Hooch (16. Juli statt 21. Juli)

Serienadaption der Filmkomödie Scott & Huutsch mit Tom Hanks von 1989

(16. Juli statt 21. Juli) Serienadaption der Filmkomödie Scott & Huutsch mit Tom Hanks von 1989 Behind the Attraction (16. Juli statt 21. Juli)

(16. Juli statt 21. Juli) Chip ‘n’ Dale: Park Life (23. Juli statt 28. Juli)

(23. Juli statt 28. Juli) Turning the Tables With Robin Roberts (28. Juli statt 30. Juli)

(28. Juli statt 30. Juli) The Wonderful World of Mickey Mouse (28. Juli statt 30. Juli)

(28. Juli statt 30. Juli) Growing Up Animal (18. August statt 20. August)

(18. August statt 20. August) Short Circuit – Staffel 2 (4. August statt 30. Juli)