Bereits seit dem Auftakt von Loki wissen wir, dass die TVA den Wahren Zeitstrahl mit allen erdenklichen Mitteln intakt halten will. Dafür stutzen sie Varianten, also Individuen wie unseren Gott des Schabernacks und Sylvie, und setzten deren Zeitlinien zurück. Nun wissen wir auch, was mit all diesen ausgelöschten Wesen und Dingen geschieht.

Loki: 5. Episode enthüllt den Müllplatz der TVA

Am Ende von Folge 4 sahen wir, wie unser Protagonist gestutzt wurde und kurz darauf inmitten einer verwüsteten Einöde erwachte. Im Laufe der „Loki“-5. Episode erfahren wir endlich, was es mit diesem Ort auf sich hat, denn hierhin schickt die TVA gestutzten Varianten und zurückgesetzten Zeitlinien. Es ist quasi ihr eigener Müllplatz.

Doch wie kann es sein, dass daraus kein neuer Nexus-Vorfall oder weitere abweichende Zeitlinien hervorgehen? Nun, wie Ravonna gegenüber Sylvie erklärt, habe die Time Variance Authority weder die Macht noch die Technologie, um die Existenz von Wesen oder Gegenständen komplett auszulöschen. Aus diesem Grund schicken sie diese an einen Punkt am Ende der Zeit, wo sämtliche dieser Abweichungen keinen weiteren Schaden mehr anrichten können.

Um dies auch wirklich sicherzustellen, lebt dort ein mächtiges Wesen, dass alles verschlingt, das sich ihm in den Weg stellt: Alioth, ein Monster aus Rauch. Die zerstörerische Macht dieses Biests müssen Loki, Sylvie und ihre Verbündeten mit ihren eigenen Augen bezeugen, als dieses Jagd auf sie macht und andere Neulinge an diesem Ort auslöscht.

Loki am Ende der Zeit © Marvel Studios/Disney

Darüber hinaus scheint sich an diesem Ort jedoch auch noch ein besonderes Geheimnis zu verstecken, das von Alioth bewacht wird. Sylvie vermutet hier den Aufenthaltsort des wahren Meisters der TVA und diesen will sie um jeden Fall ausschalten. Ob den beiden das auch gelingen wird, erfahren wir immer mittwochs ab 9 Uhr in den neuen „Loki“-Episoden auf Disney Plus.