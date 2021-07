Am Ende der 4. Episode der MCU-Serie Loki überschlagen sich die Ereignisse. Wir erklären euch, was es mit der Abspannszene auf sich hat und was sie für die weitere Zukunft der Reihe bedeuten könnte. Doch Achtung, es folgen massive Spoiler!

Loki: Abgedrehte Extraszene könnte ein Game Changer werden

Loki und sein Gegenstück Sylvie werden zu den Zeithütern gebracht, von denen sie ihre Strafe empfangen sollen. Es kommt jedoch zum Kampf, in dessen Verlauf sich feststellt, dass die bisher für allmächtig gehaltenen Wesen lediglich Androiden waren. Als Loki seiner Partnerin gerade seine Gefühle gestehen will, wird er scheinbar ausgelöscht.

Überraschenderweise endet sein Weg jedoch nicht, denn stattdessen wacht der Gott des Schabernacks an einem anderen Ort wieder auf. Tötet die TVA Varianten womöglich gar nicht, sondern schickt sie einfach nur woanders hin, wo sie dem Wahren Zeitstrahl keinen Schaden mehr zufügen können? Doch das war noch nicht alles, denn Loki sieht vier Gestalten ins Gesicht, die ihm sagen, er müsse sich ihnen anschließen, wenn er überleben wolle.

Der kleine Junge in der Mitte ist Kid Loki sein, der in den „Young Avengers“-Comics eingeführt wurde. Nach seinem Tod ist Loki in dem Körper eines jungen wiedergeboren worden, besaß zunächst jedoch keine Erinnerungen an sein wahres Ich. Der Begleiter des Jungen, ein Loki-Krokodil (?!) könnte derweil eine Anspielung auf eine Comic-Geschichte sein, in der sich Loki mal in ein Tier verwandelt hatte.

Loki trifft auf vier weitere Lokis © Marvel Studios/Disney

Die Figur rechts basiert hingegen offensichtlich auf dem Old School-Loki, denn er trägt das klassische Kostüm des Marvel-Schurken. Bei wem es sich um den Charakter links handelt, ist hingegen unsicher. Der Charakter wird in den Credits als „Boastful“, also prahlerischer Loki, bezeichnet und scheint eine Eigenkreation speziell für das MCU zu sein. Auffällig bei ihm ist, dass er einen Hammer hält. Ob dieser Loki womöglich würdig ist, Mjölnir zu führen?

Doch was hat es mit dieser Szene nun auf sich? Besonders auffällig ist hierbei der Ort, an dem das Treffen der fünf Lokis stattfindet, nämlich ein zerstörtes New York. Wir würden vermuten, dass es sich hierbei um eine alternative Zeitlinie oder eine alternative Realität handelt, in der die TVA unliebsame Varianten „entsorgt“. Womöglich ist es ein Ort, an dem ansonsten kein Leben mehr existiert, etwa weil die Avengers, wie ihr zerstörter Turm zeigt, versagten.

Loki befindet sich in einem zerstörten New York © Marvel Studios/Disney

Sollte dies zutreffen, dann würde die „Loki“-Serie damit einen gewaltigen Schritt in Richtung Multiversum machen, schließlich treffen hier diverse alternative Versionen eines Wesens aufeinander. Darüber hinaus könnte die Serie in dieser Folge ebenfalls einen Hinweis darauf gegeben haben, wie das Multiversum in „Spider-Man: No Way Home““ und vor allem „Doctor Strange 2“ aus den Fugen gerät. Schuld daran haben könnten letztendlich Sylvie und Loki, die mit ihrer Liebe zueinander nicht nur eine neue Zeitlinie erzeugen, sondern die ganze Realität ins Chaos stürzen könnten.

Das sind nun natürlich nur Überlegungen unsererseits. Antworten auf die eine oder andere Frage, etwa ob hier nun wirklich das Tor zum Multiversum aufgestoßen wurde, könnte vielleicht schon die nächste „Loki“-Episode liefern. Die neuen Folgen der Serie laufen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.