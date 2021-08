Mit What If…? begibt sich Marvel Studios auf neues Terrain, denn es ist nicht nur die erste MCU-Animationsserie, sondern sie öffnet auch das Tor zum Multiversum. Da die Show Teil des offiziellen Marvel Cinematic Universe-Kanons ist, fragen sich natürlich derzeit viele Fans, ob wir einige alternative Versionen der uns bekannten Charaktere womöglich bald auch in den Kinofilmen und Live-Action-Serien sehen könnten.

What If…? – Die Rechtelage könnte Crossover erschweren

Bevor wir uns ansehen wollen, wie genau das vonstatten gehen könnte, zunächst eine kurze Erklärung zum Konzept des Multiversums. Dieses geht auf die Mehrweltentheorie zurück, die davon ausgeht, das unzählige weitere Universen parallel zu unserem existieren. In der Popkultur spielt vor allem DC Comics seit vielen Jahren damit herum, sei es in den Comics, in den Arrowverse-Serien und bald auch im kommenden „The Flash“-Film.

Marvel Comics baute im Laufe der Jahrzehnte ebenfalls ein gewaltiges Multiversum aus und taucht nun erstmals im großen Stil in seinen Kino- und Serienproduktionen in dieses ein. In der näheren Zukunft dürften sich dabei vor allem zwei Kinofilme für erste Crossover anbieten. Problematisch könnte allerdings die Rechtelage sein.

Dies liegt vom allem am auslaufenden Vertrag zwischen Sony Pictures und Marvel Studios. Nach wie vor hält Sony die Rechte an Spider-Man und quasi allen mit ihm in Verbindung stehenden Charakteren von Venom über Norman Osborne bis hin zu alternativen Spidey-Versionen wie Miles Morales. Sony scheint außerdem bestrebt zu sein, zukünftig vor allem sein Marvel-Universum weiter auszubauen.

Plant Sony ein Spider-Man/Venom-Crossover? © Sony Pictures

Mit dem kommenden Blockbuster Spider-Man: No Way Home böte sich nun die erste Möglichkeit für ein „What If…?“-Crossover. Im Kinofilm reisen Peter Parker und Doctor Strange bekanntlich durchs Multiversum und könnten dort auf allerlei alternative Versionen vertrauter Figuren treffen. Da jedoch derzeit noch unsicher ist, ob Marvel und Sony ihre Kooperation verlängern werden, könnte dies durchaus gegen ein solches Crossover sprechen.

What If…? – Captain Carter & Co. im Multiverse of Madness?

Besser könnte es hingegen schon im kommenden MCU-Blockbuster „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ aussehen. In diesem wird der Oberste Zauberer gemeinsam mit Scarlet Witch die Weiten des Multiversums erkunden und dabei wäre es nicht abwegig, dass verschiedene Figuren aus „What If…?“ im Film einen Auftritt haben könnten. Zuletzt ranken sich Gerüchte um einen Auftritt Captain Carters im Film, doch offiziell ist diesbezüglich noch nichts.

Captain Carter in „What If…?“ © Marvel Studios/Disney

In beiden MCU-Filmen spielt das Multiversum somit eine bedeutende Rolle und Marvel Studios versicherte bereits, dass uns dieses Konstrukt noch länger erhalten bleiben soll. Entsprechend könnten wir vielleicht auch in der schon bestätigten 2. Staffel von „Loki“ mit dem Auftritt der einen oder anderen Variante aus der Animationsserie rechnen. Darüber hinaus könnte es noch eine weitere, ambitioniertere Möglichkeit geben, doch hier spekulieren wir eher.

What If…? – Vorspiel zum nächsten MCU-Megaevent?

Gut, hier lehnen wir uns nun sogar stark aus dem Fenster und vermuten, dass alle Multiversums-Geschichten, die mit „Loki“, „What If…?“, „Spider-Man: No Way Home“ und „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ erzählt werden, das nächste große MCU-Megaevent einleiten: Secret Wars, einen gewaltigen Krieg der Alternativwelten.

Das Multiversum entsteht in „Loki“ © Marvel Studios/Disney

Obwohl diese neue Phase aktuell überaus spannend ist, schließlich ist das Multiversum ein schier unendlicher Spielplatz voller Möglichkeiten für interessante Geschichten, ist es auch ein heilloses Chaos, das nicht ewig bestehen können wird. Bereits jetzt fragen sich Fans, wie das MCU mit alten Serien und etwa den aktuellen Sony-Produktionen zueinander in Beziehung steht. Das Multiversum könnte alles miteinander verbinden und doch an ihrem Ort belassen.

Allerdings wäre dies wohl eben nur vorübergehend möglich, denn wie in den Comics kann ein solches Multiversum schnell aus dem Ruder laufen. Stellt euch nur einmal vor, im MCU treffen irgendwann die Figuren aus dem Haupt-MCU auf ihre „What If…?“-Varianten, auf die Fox-Figuren, die Spider-Man-Charaktere und weitere Inkarnationen aus älteren Produktionen. Am Ende würden viele Zuschauer wohl den Überblick verlieren und hier kommt Secret Wars ins Spiel.

Secret Wars in der Comic-Vorlage © Marvel Comics

In dieser Geschichte müssen Charaktere aus verschiedenen Marvel-Universen gegeneinander kämpfen, um zu bestimmen, welche Welt fortbestehen darf. Am Ende dieses Kriegs könnte folglich ein komplett neues Marvel Cinematic Universe stehen, das verschiedene alte Universen miteinander vereint – falls die Rechte es zulassen.

Dieses Event würde es somit nicht nur ermöglichen, den „What If…?“-Figuren nach kleineren Gastauftritten mehr Zeit im Rampenlicht zu geben, sondern einige dieser Figuren vielleicht sogar zu festen Bestandteilen eines neuen MCU zu machen. Vorausgesetzt natürlich, Marvel Studios beabsichtigt sowas, denn dies sind lediglich unsere Spekulationen.