Mittlerweile haben es vermutlich alle Fans des Marvel Cinematic Universe mitbekommen: In Marvel’s WandaVision feierte Quicksilver sein Comeback! Diesmal wird er jedoch von Evan Peters verkörpert, den wir aus den letzten „X-Men“-Filmen kennen. Sein Verhalten wirkt in der aktuellen Episode allerdings ziemlich verdächtig und wirft Fragen auf.

Wieso dies Fragen aufwirft und worauf Marvel Studios hiermit eventuell anspielen könnten, möchten wir uns nachfolgend ansehen. Dabei werden wir natürlich nicht um große SPOILER herumkommen, weshalb ihr nur weiterlesen solltet, wenn ihr die neue Folge bereits gesehen habt.

WandaVision: Ist Quicksilver mit dem Teufel im Bunde?

Dabei beginnt zunächst alles noch recht harmlos. Pietro scheint vor allem von seinen beiden Neffen Billy und Tommy gut aufgenommen worden zu sein. Er albert mit ihnen herum und freut sich bereits darauf, mit ihnen an Halloween für etwas Ärger in der Nachbarschaft zu sorgen. Wanda fragt sich derweil, ob sie tatsächlich ihren Bruder wieder hat.

Sie wird merklich von Zweifeln geplagt, ob Pietro wirklich der ist, der er zu sein vorgibt. Immerhin sieht er ganz anders aus als ihr Bruder, den wir in der aktuellen Vorschau zur neuen „WandaVision“-Folge kurz sehen. Sie fragt ihn immer wieder nach Dingen, die sie während ihrer Kindheit erlebten, um sicher sein zu können.

Ist Pietro (Evan Peters) in „WandaVision“ wirklich Pietro? (© Disney, 20th Century Fox)

Pietro merkt, dass Wanda ihn testet, beschwichtigt sie jedoch immer wieder und spricht auch ziemlich verdächtig. Beispielsweise schickt er seine beiden Neffen mit den Worten „Entfesselt die Hölle, Teufelsbrut!“ auf Süßigkeiten-Jagd. Später sagt er seiner Schwester, Westview sei „wirklich charmant“, wobei das englische Original, „charming as hell“, also „höllisch charmant“, hier ebenfalls verdächtig erscheint.

In einem anschließenden Gespräch sagt Pietro, er sei sehr stolz darauf, wie sehr ihre Kräfte gewachsen sind und was sie mittlerweile alles damit tun könne. Er verurteilt sie, anders als S.W.O.R.D., außerdem nicht dafür, dass sie diese heile Sitcom-Realität erschaffen hat, sondern zeigt sich, ganz im Gegenteil, überaus beeindruckt von seinem Schwesterchen.

Ist Pietro womöglich in „WandaVision“ in Wahrheit der Dämon Mephisto? (© Marvel Comics)

Ihr habt es bis hierhin sicherlich bereits selbst gemerkt: Irgendwas an Pietro scheint nicht wirklich zu passen. Gerade seine Ausdrucksweise scheint darauf hinzudeuten, dass er in Wirklichkeit womöglich jemand anderes sein könnte. Bereits seit einiger Zeit hält sich die Theorie, der Dämon Mephisto könnte eine Rolle in „WandaVision“ spielen. Ein Wesen der Hölle, das eine besondere Verbindung zu Billy und Tommy hat.

MCU-Fans wissen, wie sehr es die Verantwortlichen von Marvel Studios lieben, kleinere Hinweise einzustreuen und das könnte nun eben auch hier geschehen. Der Charakter Mephisto würde sich zudem überaus gut als wahrer Schurke in die Serie und den mit ihr verbundenen Kinofilm „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ einfügen.

Ob Pietro letztendlich wirklich Mephisto ist oder wir Marvel hier einfach nur auf den Leim gehen, das müssen die kommenden Folgen zeigen. Die neuen Episoden von „Marvel’s WandaVision“ erscheinen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.