Die ersten beiden Episoden der neuen MCU-Serie Marvel’s WandaVision überraschten nicht nur mit mehreren Anspielungen auf Kult-Sitcoms, sondern führten auch einige Mysterien ein. Ein neues hiervon ist Wandas plötzliche Schwangerschaft in der aktuellen Folge und genau das wollen wir uns nachfolgend etwas näher ansehen.

Dass Wanda und Vision in ihrer eigenen Serie Kinder bekommen würden, war zwar bereits vor dem Start der Disney+-Produktion bekannt, dennoch sei an dieser Stelle eine deutliche SPOILER-Warnung ausgesprochen. Entsprechend solltet ihr von hier an nur weiterlesen, wenn ihr wirklich wissen möchtet, warum die Zwillinge noch sehr wichtig sein werden.

WandaVision: Die beiden Superhelden hatten auch in den Comics Kinder

Dass Wanda und ihr Freund Vision wie durch ein Wunder plötzlich Kinder bekommen, ist kein Kniff, den sich die „WandaVision“-Schöpfer ausgedacht haben. Tatsächlich hatte das Paar bereits in einigen Comic-Geschichten gemeinsamen Nachwuchs, allerdings führte dies auch zu einer der tragischsten Entwicklungen im Leben unserer Heldin.

Wandas und Visions Söhne Billy und Tommy (© Marvel Comics)

Wie in der Serie hießen ihre Kinder in der Vorlage ebenfalls Tommy und William (Billy). Nach ihrer Geburt zogen sich ihre Eltern von den Avengers zurück, um ihre Söhne großzuziehen. Allerdings verlor Wanda ihre Zöglinge, woraufhin sie psychisch immer instabiler wurde und die Kontrolle über ihre Kräfte verlor. Dies ging so weit, dass sie eine eigene Realität erschuf, in der ihre beiden Kinder noch immer bei ihr waren.

Dieser Handlungsstrang, der vor allem in der unter Fans sehr beliebten Marvel-Storyline „House of M“ eine bedeutende Rolle spielte, diente sehr wahrscheinlich als Vorlage für „WandaVision“. Im Falle der Serie wurde der Verlust ihrer Kinder jedoch gegen den Tod ihres Freundes Vision ausgetauscht. An dem Umstand, Wanda anschließend eine neue heile Welt erschaffen zu lassen, hielten die Macher jedoch fest.

WandaVision: Sind die Zwillinge der Beginn der Young Avengers?

Im aktuellen Marvel Comics-Universum sind sowohl Tommy als auch Billy übrigens wieder da. Es wird vermutet, dass diese zwei die wiedergeborenen Zwillinge von Wanda und Vision aus den alten Comics sind. Im Laufe des „Avengers: Disassembled“-Arc, in dem Wanda ihr Team Stück für Stück erledigt, geben sich Wiccan (Billy) und Speed (Tommy) ihr gegenüber als ihre Kinder zu erkennen.

Wiccan, Speed und die Young Avengers (© Marvel Comics)

Wie ihre Namen bereits verraten, haben die Zwillinge durchaus ähnliche Kräfte wie ihre Mutter und ihr Onkel. Wiccan kann, genauso wie Wanda, Magie einsetzen und damit sogar die Realität verändern. Tommy kommt derweil ganz nach seinem Onkel Pietro, der in der aktuellen „WandaVision“-Folge ebenfalls erwähnt wird. Wie Quicksilver ist auch Speed/Tommy übermenschlich schnell und ausdauernd.

Besonders interessant ist die Einführung dieser beiden Charaktere ins MCU auch deshalb, da beide in den Comics den Young Avengers angehören. Das Team besteht aus vielen jungen Helden, die den richtigen Avengers nacheifern. In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, Marvel Studios sei womöglich an einer „Young Avengers“-Verfilmung interessiert, weshalb sie künftig noch sehr wichtig werden könnten.

Ob all dies jedoch wirklich Bestandteil der Marvel Cinematic Universe-Zukunft ist, muss die Zeit zeigen. Offiziell bestätigt wurde ein solches Projekt bisher schließlich nicht. Bis es soweit ist, können wir uns die Zeit mit neuen „Marvel’s WandaVision“-Episoden vertreiben, die immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+ erscheinen.