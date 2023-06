Gronkh zum Thema Kinder und Familie: Er spricht aus, was viele denken

Peronen des öffentlichen Lebens müssen sich oft mehr oder weniger persönlichen Fragen aus ihren Commnunities stellen. Das Thema Kinderwunsch ist dabei ein besonders emotionales. Gronkh ist in einem Twitch-Stream offen damit umgegangen und spricht dabei vielen Menschen aus der Seele.

Gronkh: „Keinen Platz und keine Zeit für Kinder“

Das Thema Kinderwunsch ist gerade bei Content Creatorn ein emotional sehr aufgeladenes. Die Frage danach greift sehr tief in die Privatsphäse einer anderen Person. Für die Communities ist das Thema aber keineswegs unwichtig. Wird sich ihr Liebling wegen geplanter Kinder irgendwann gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen?

Diesen NASA-PC hat sich Gronkh zusammengebaut:

Gronkh stellte sich der Frage in einem Livestream und hat eine klare Antwort für seine Fans:

„Ich sehe momentan einfach keinen Platz und keine Zeit für Kinder in meinem Leben. Es funktioniert einfach nicht, weil ich mir mehr Zeit nehmen müsste und die hab ich nicht, die kann ich nicht entbehren, so gern ich wollen würde.“

Bei seiner Antwort geht er aber nicht nur auf sich selbst und seine Situation ein, sondern auch auf das gesellschaftliche Verständnis dieses Themas, das bei vielen vorherrscht.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Thema Kinderwunsch: „Menschen haben Kinder zu haben“

Ob bei Familienfeiern oder unter Freunden. Fast jeder kommt in seinem Leben mal an den Punkt, an dem nach dem Kinderwunsch gefragt wird. „Wann ist es denn endlich soweit?“ ist dabei eine gängige Wortwahl. Niemand will mit der Frage seinen Gegenüber absichtlich verletzen, das kann aber passieren.

Die Gründe, warum jemand keine Kinder hat, können vielseitig sein. Manche wollen schlicht und ergreifend (noch) nicht. Es fehlen der richtige Partner oder die passenden Lebensumstände. Laut einem Beitrag von ntv entscheiden sich besonders Millennials (Jahrgang 1980 bis 1999) gegen Kinder, weil sie Angst vor den Folgen der Klimakrise haben.

Weitaus problematischer wird die Fragerei, wenn ein Kinderwunsch besteht, der nicht erfüllt werden kann. Ist einer der Partner nicht in der Lage Kinder zu zeugen, kann das einen enormen emotionalen Druck auf eine Beziehung ausüben. Fragen in diese Richtung streuen da nur Salz in die Wunde.

„…weil es einfach gesellschaftlich anerkannt ist, dass Menschen Kinder zu haben haben. Und ich glaube bei mir als Kerl ist das schon so. Und ich glaube bei Frauen, die sich entscheiden keine Kinder zu kriegen, ist es noch viel schlimmer.“