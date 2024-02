Gronkhs kleiner Traum ist wahr geworden!

Manchmal werden Träume wahr. Und im Falle von Gronkh ist es wohl nicht sehr weit hergeholt, dass sich der „Papa von YouTube“ schon den einen oder anderen großen Traum erfüllt hat.

Erik Range unterhält aktuell über 4,96 Millionen Abonnenten auf YouTube (Hauptkanal), auf Twitch folgen ihm mittlerweile 1,7 Millionen Menschen und er trat bereits vor Tausenden in Liveshows und auf Bühnenauftritten auf.

Aber manchmal sind es auch die unscheinbaren Dinge im Leben, die uns erfreuen können und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Wir alle sollten auch mal dankbar für die kleinen Dinge im Leben sein.

Manchmal werden Träume wahr!

Gronkh hatte da einen kleinen Wunsch, den er schon vor Jahren im Herzen trug. Und wie wir mittlerweile wissen, hat sich dieser Traum doch tatsächlich erfüllt.

Und tatsächlich ist er mit diesem Wunsch nicht alleine gewesen. Viele von uns haben sich immer gewünscht, dass Konami eines Tages ein Remake zu den ersten „Silent Hill“-Teilen veröffentlichen würde. Zählst du dich auch dazu? Schreib es doch gerne in die Kommentare!

In seinem Horror-Let’s-Play von The Medium plaudert Erik aus dem Nähkästchen und meint, dass er sich in puncto Horror sehr gerne ein „Remake zu Silent Hill 1 und Silent Hill 2“ (also den allerersten „Silent Hills“-Spielen) wünschen würde. Und heute wissen wir: Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.

Obgleich kein Remake zum allerersten Silent Hill in Sicht ist, hat Konami damit begonnen, die Marke Silent Hill wiederaufleben zu lassen und gemeinsam mit Bloober Team haben sie ein Remake zu Silent Hill 2 angekündigt.

Wenn man sich überlegt, dass Gronkh diesen Wunsch vor rund 3 Jahren während des Spielens von The Medium geäußert hat, ist es schon recht witzig, das nun in der Retrospektive zu betrachten. Immerhin wird Silent Hill 2 (Remake) jetzt von dem gleichen Entwicklerstudio produziert, die auch für The Medium verantwortlich zeichnen.

Wann erscheint Silent Hill 2? Doch noch müssen wir uns etwas gedulden, bis Silent Hill 2 auf den Markt kommt. Ich gehe stark davon aus, dass 2024 im Sternzeichen des großen Remake-Jahres bei Konami steht und wir deshalb auch noch mit Silent Hill 2 in diesem Jahr rechnen können.

Ich denke, dass der Release eher in das 3. oder 4. Quartal fällt und Silent Hill 2 dann noch rechtzeitig vor Jahresende erscheint.

An dieser Stelle kann ich euch nochmal das Let’s Play von Gronkh empfehlen, was insbesondere dann auch ziemlich spannend ist, wenn man das Game bereits selbst gespielt hat. Er äußert viele Theorien zu den Spielfiguren und den Zusammenhängen der Spielumgebung, was insgesamt recht spannend umgesetzt ist. Schaut nochmal rein!

