Silent Hill 2 Remake: Das wird anders als im Original

Silent Hill 2 wird wiederbelebt, nachdem es bereits gut 20 Jahre auf dem Buckel hat. Bloober Team und Konami haben sich zusammengetan, um dem Franchise wieder neues Leben einzuhauchen.

Dabei bedeutet solch ein Remake erst einmal eine klassische Anpassung an die postmoderne Gaming-Kultur: sprich neuer Sound, neue Grafik und spielerische Änderungen, die sich an aktuelle Gameplay-Normen anpassen. Alles wird zum State-of-the-Art-Produkt der Videospielindustrie.

Was ist anders in Silent Hill 2 Remake?

Diese Gesichtspunkte werden zumeist sowieso überarbeitet, wenn es um ein vollwertiges Remake in der Industrie geht. Aber was ist mit den Dingen, die die kreativen Künstlerteams frei entscheiden? Was wird im „Silent Hill 2“-Remake verändert?

Denn auch im Falle von „Silent Hill 2“ gibt es Dinge, die der künstlerischen Freiheit unterliegen. Bloober Team hat spezifischen Anpassungen vorgenommen.

Gegenüber Lords of Gaming hat Kacper Michalski, Head of Production vom Studio Bloober Team jetzt verraten, dass die Stadt Silent Hill komplett überarbeitet wurde. Man könnte also von einer Neuinterpretation der Stadt sprechen, die vieles neu hinzufügen oder einfach verändern dürfte. Und Gleiches gelte für die Monster, die komplett neu aufgebaut und überarbeitet wurden.

Doch das ist es noch nicht gewesen: die Kampf-KI der Kreaturen wurde erweitert, damit „die Gamer auf Trab gehalten werden“. Aber wie steht es um die Story? Michalski meint:

„Wir haben uns mit dem emotionalen Ausdruck jeder Figur beschäftigt, einschließlich der Hauptfigur James, und dabei das gefeierte Szenario der Originalgeschichte respektiert.“

Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, war sich bereits zur Ankündigung sicher, dass sie „neue Standards für das Survival-Horrorgenre“ und die nächste Generation von Horrorfans setzen werden.

Das Team konnte zuletzt mit The Medium unter Beweis stellen, dass sie der Aufgabe gewachsen sein dürften, Silent Hill wiederzubeleben. Aber was meint ihr? Hat euch „The Medium“ gefallen und könnt ihr euch das vorstellen? Oder bleibt ihr lieber beim Klassiker von Team Silent?