Secret Invasion – Erste Phase-5-Serie erhält Startzeit auf Disney+

Avengers: The Kang Dynasty startet in 2025. © Disney/Marvel

Die ComicCon in San Diego ist wohl die wichtigste und größte Comic-Messe weltweit und 2022 gab es wieder unzählige Berichte von der Convention, die vor allem das Marvel Cinematic Universe betreffen. Denn Kevin Feige und andere Teilnehmer*innen hatten viel zu erzählen.

Unter anderem wurde der Startzeitraum der allerersten Phase-5-Serie geteilt. Secret Invasion startet im Frühling 2023 auf Disney Plus durch. Und neben der Startzeit wurde zudem das neue Logo der Serie präsentiert.

Marvel: Worum geht es in Secret Invasion?

Samuel L. Jackson kehrt in der Serien-Adaption als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Skrull Talos zurück. Die Serie knüpft an Captain Marvel an. Die Post-Credit-Szene des Films deutete bereits die Geschehnisse an, die wir nun in „Secret Invasion“ zu Gesicht bekommen werden.

Die Handlung spielt rund 30 Jahre nach dem ersten Zusammentreffen von Captin Marvel, Fury und Talos. Die Helden decken eine weitreichende Konspiration auf der Erde auf.

Zu diesem Zeitpunkt haben Aliens bereits weite Teile der Erde unterwandert. Die Helden aus dem MCU enthüllen in den Comics, dass die formwandelnden Skrulls auf der Erde sind. Doch zu diesem Zeitpunkt lässt sich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, wer ein echter Mensch und wer ein Skrull ist. Und das wird wohl auch in der Serie so sein. Cobie Smulders meint:

„Du wirst nie wissen, wer die Leute wirklich sind – sind sie Skrull oder sind sie menschlich?“

Bemerkenswert ist demnach die Rückkehr von Cobie Smulders („The Avengers“, „Avengers: Age of Ultron“) als S.H.I.E.L.D.-Agentin Maria Hill. Außerdem ist Don Cheadle („Iron Man 2“, „Der Hobbit“) als James Rhodes zu sehen, während Martin Freeman („Black Panther“) in seine Rolle als CIA-Agent Everett Ross schlüpft.

Weitere Schauspieler*innen, die in „Secret Invasion“ dabei sind:

Emilia Clarke („Game of Thrones“)

Kingsley Ben-Adir („The OA“)

Killian Scott („Love/Hate“)

Carmen Ejogo („True Detective“)

Christopher McDonald („Family Law“)

Olivia Colman („Fleabag“)

Die Regisseure Thomas Bezucha („Let Him Go“) und Ali Selim („Manhunt“) werden die Serie wie einen „dunklen“ Thriller aufziehen, wie es Marvel-Mastermind Kevin Feige beschreibt.

Doch bis es so weit ist, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Der Start von „Secret Invasion“ erfolgt im Frühling 2023.