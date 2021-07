Das nennt man mal ein ganz besonderes Bewerbungsvideo: Nicht lange, nachdem am Ende der zweiten Staffel der erfolgreichen „Star Wars“-Serie The Mandalorian auf Disney Plus ein beliebter und wohl bekannter Jedi-Ritter seinen Überraschungsauftritt hatte, sorgte ein Deepfake-Video des Künstlers Shamook auf YouTube für Furore. Das haben auch die Verantwortlichen von Lucasfilm gesehen und kurzerhand dem jungen Mann ein Jobangebot für’s Team der Special Effects-Abteilung von ILM gemacht.

Was war passiert? Lucasfilm hat den beliebten Helden Luke Skywalker für die Serie „The Mandalorian“ zurückgeholt. Da der Jedi-Ritter jedoch in der Serie sehr viel jünger sein musste, griff das Studio in die Trickkiste und holte statt den Originaldarsteller Mark Hamill kurzerhand ein Body-Double, der mittels Computertricks das jüngere Gesicht des Darstellers erhielt.

Star Wars-Deepfake zeigt Sebastian Stan als Luke Skywalker

Nur kurze Zeit später lieferte der YouTube-Künstler Shamook mit einem beeindruckenden Deepfake-Video seine Version eines jüngeren Luke Skywalker ab, der recht bald mit über 2 Millionen Klicks zum viralen Hit wurde und scheinbar auch Aufmerksamkeit bei den Verantwortlichen von Lucasfilm weckte. Dieses ungewöhnliche „Bewerbungsvideo“ hatte Folgen: Wie der Künstler nun selbst berichtet, erhielt er kurz darauf eine Anfrage von ILM/Lucasfilm und wurde vor einigen Monaten kurzerhand offiziell eingestellt. Herzlichen Glückwunsch kann man dazu nur sagen!

Ganz unbekannt ist Shamook nicht, hatte er zuvor schon ähnliche Deepfake-Videos online gestellt, etwa von Sebastian Stan als junger Luke Skywalker oder Chris Pratt als Indiana Jones. Auch gibt es weitere „Star Wars“-Videos in ähnlicher Version etwa von Harrison Ford in Solo: A Star Wars Story bis hin zu Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi im original „Star Wars Episode 4: Eine neue Hoffnung“.

Hier könnt ihr noch einmal das besagte Video von Luke Skywalker sehen:

Das solche technischen Anpassungen an einen Darsteller wie Mark Hamill nicht ganz einfach sind, hatte zuvor schon „The Mandalorian“-Serienmacher Jon Favreau in einem Interview verraten:

„Es war sehr schwierig, weil es heutzutage sehr schwer ist, ein Geheimnis zu bewahren, besonders bei Star Wars, wo die Leute so neugierig darauf sind. Es sind so viele Leute an dem Prozess beteiligt, mit der Fertigstellung der visuellen Effekte, der Herstellung, den Dreharbeiten, den Studios, allem.“

Und zum Finale meinte Favreau, dass ILM von ihm den Auftrag erhielt, „jegliche Technologie einzusetzen, die wir zur Verfügung hatten, um [Hamill] zu verjüngen und ihn dabei so aussehen zu lassen, wie damals in den alten Star Wars-Filmen.“

The Mandalorian Staffel 3 lässt leider noch auf sich warten und kommt frühestens 2022 zu Disney Plus. Zuvor dürfen wir uns auf die neue Serie Star Wars: The Book of Boba Fett im Dezember auf Disney Plus freuen.