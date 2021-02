Star Wars-Deepfake zeigt Sebastian Stan als Luke Skywalker

Sebastian Stan wird in Kürze in der neuen Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier als namensgebender Held erwartet. Stan konnte bereits unter Beweis stellen, dass er den perfekten Winter Soldier abgibt. Doch obgleich er bereits ein festes Standbein im MCU besitzt, wünschen sich die Fans des Schauspielers schon seit geraumer Zeit, dass er in eine etwas andere Rolle schlüpft.

Wenn es nach der Community geht, soll Sebastian Stan in die Haut von Luke Skywalker schlüpfen. Das klingt auf die ersten Meter vielleicht erst einmal ein wenig fragwürdig und willkürlich. Doch bei näherer Betrachtung ist es das in keinem Fall.

Sebastian Stan als junger Luke Skywalker?

Mark Hamill konnte in der Sequel-Trilogie noch einmal den gealterten Luke Skywalker zum Besten geben, er ist aktuell immerhin 69 Jahre alt, allerdings wird er nicht mehr in die Figur des „jungen Lukes“ schlüpfen können, der immer noch eine große Rolle im „Star Wars“-Universum spielen könnte.

Nicht zuletzt durch die Tatsache, dass es mit The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka und Rangers of the New Republic gleich vier Serien gibt, die in der Zeit nach Episode 6 spielen, haben wir den jungen Luke bereits im Staffelfinale von „The Mandalorian: Staffel 2“ erleben dürfen.

Es liegt nahe, dass der junge Luke also weitere Screen-Time erhält. In The „Mandalorian: Staffel 2“ griffen die Produzenten auf CG-Effekte zurück, während Mark Hamill lediglich die Synchronrolle übernahm. Aber wie wird es in The Mandalorian: Staffel 3 weiter gehen, falls Luke Skywalker noch einmal zu sehen sein wird oder generell jetzt häufiger in den Serien auftritt?

Deshalb steht schon seit einiger Zeit im Raum, dass Sebastian Stan den perfekten Luke Skywalker abgeben würde, der die Rolle selbst dankend annehmen würde, wie er bereits bestätigt hatte. Boss Logic hat dies vor einiger Zeit visualisiert und es ist außerordentlich beeindruckend. Wird es also so kommen?

Wir dürfen nun dank eines Deepfake-Videos erahnen, wie es wohl wäre, wenn Stan die Figur Luke Skywalker spielen würde:

Das Ergebnis in dem Video ist nicht perfekt, aber einmal mehr dürfen wir erkennen, dass die Deepfake-Technologie außerordentlich weit ist und beeindruckende Resultate an den Tag bringen kann.

Falls ihr mal sehen möchtet, wie Ewan McGregor als gealterte Obi-Wan aussehen würde, schaut mal hier vorbei:

Star Wars: Deep Fake tauscht alten gegen neuen Obi-Wan Kenobi

Was schließlich aus Sebastian Stan als Luke Skywalker wird, muss die Zeit zeigen. Aber wir wären stark dafür, das Vermächtnis von Luke Skywalker in dieser Form weiterleben zu lassen. Oder was meint ihr? Wäret ihr lieber für eine CG-Lösung wie in der 2. Staffel von Mando?