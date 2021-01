Mit dem weltweiten Erfolg der Serie The Mandalorian auf Disney+ kündigte Lucasfilm jüngst eine Reihe weiterer neuer Serien im „Star Wars“-Universum an. Bereits die gerade zu Ende gegangene 2. Staffel des Space-Western erweckte einige bekannte und beliebte Charaktere wie den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) nebst den beliebten Helden Bo-Katan (Katee Sackhoff) und Ahsoka (Rosario Dawson) aus den animierten Serien „The Clone Wars“ und „Rebels“ zum Leben.

Großadmiral Thrawn in Mandalorian und/oder Ahsoka-Serie

Nun soll ein weiterer bekannter Gegenspieler in „The Mandalorian“ mitspielen: Großadmiral Thrawn. Ersten Gerüchten nach sollte er bereits in der 2. Staffel mitspielen, was aber aufgrund der Fülle an neuen und bekannten Charakteren wieder verworfen wurde. Dafür ist inhaltlich sein Erscheinen in der 3. Staffel sehr wahrscheinlich.

Inzwischen ist auch eine erste mögliche Besetzung im Gespräch: Lars Mikkelsen soll Großadmiral Thrawn darstellen. Der größere Bruder von Mads Mikkelsen soll gerüchteweise als Thrawn auch in der angekündigten „Ahsoka“-Series auf Disney+ mitspielen. Die Besetzung von Lars Mikkelsen als Thrawn passt, schließlich leiht der Schauspieler der Figur schon in der Serie „Star Wars Rebels“ seine markante Stimme. Offiziell bestätigt ist die Besetzung von Lucasfilm aber bislang noch nicht.

Wer ist Großadmiral Thrawn?

Der imperiale Oberbefehlshaber Großadmiral Thrawn im Galaktischen Imperium trat erstmals in Staffel 3 der animierten Serie „Star Wars: Rebels“ in Erscheinung und entwickelte sich recht bald zur beliebten Figur des Franchise. Der Admiral vom Planeten Csilla steht auch im Zentrum der kultigen Thrawn-Trilogie (1991-1993) von Timothy Zahn, die inzwischen offiziell zum Kanon zählt.

Mitth’raw’nuruodo lautet sein voller Name und gehört den Chiss an, einer blauhäutigen, humanoiden Spezies, die auf dem Planeten Csilla heimisch ist. Als einer der einzigen nicht-menschlichen Spezies ist Thrawn als Admiral im Galaktischen Imperium aufgestiegen. Nach dem Tod von Imperator Palpatine übernahm Thrawn das Kommando über die Flotte und führte mit seinem Flaggschiff, der Schimäre (Chimaera), den Kampf gegen die Neue Republik an.

Zum Zeitpunkt der Serie „The Mandalorian“ gilt Großadmiral Thrawn seit Jahren schon als verschollen. Am Ende der 2. Staffel begibt sich Ahsoka Tano auf die Suche nach dem Gegenspieler, der gemeinsam mit Ezra Bridger verschwand. Genau hier soll die neue Spin-off Serie „Ahsoka“ einsetzen und die Geschichte fortsetzen.

