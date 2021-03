Das beliebte und umfangreiche Star Wars-Franchise beinhaltet nicht nur die klassischen Filme und Serien der Skywalker-Saga. Neben einer Fülle an Comics, Romanen und Games sind im Laufe der letzten 40 Jahre unter der Federführung von George Lucas auch weitere Serien und Filme als Spin-offs der Reihe entstanden, die teilweise nicht offiziell zum Kanon gehören.

Disney nimmt nun diese legendären Filme und Serien erstmals ins Angebot des Streamingdienst Disney+ auf – neben den schon vorhandenen neuen und klassischen „Star Wars“-Titeln.

Ewoks-Filme und Serien demnächst auf Disney+ © Lucasfilm/Star Wars

Ewoks-Serie und Boba Fett ab April auf Disney+

Ab April stehen etwa sämtliche „Ewoks“-Titel zur Verfügung, wie die animierte „Ewok“-Serie und die beiden Kinofilme erneut mit Warwick Davis als Wicket aus „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Auch Gene Tartakovskys Amimationsserie „Clone Wars“ feiert Premiere auf Disney+, die wenige Jahre vor Dave Filonis Serienhit The Clone Wars entstand.

Besonderes Highlight ist der animierte Kurzfilm The Story Of The Faithful Wookiee aus dem legendäre Star Wars Holiday Special von 1978, das nach dem ersten „Krieg der Sterne“-Film fürs Fernsehen gedreht wurde und Boba Fetts ersten Auftritt beinhaltet.

George Lucas lieferte damals die Idee zum Spin-off fürs Fernsehen, konnte sich aber nicht selbst darum kümmern, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Produktion des nächsten „Star Wars“-Films beschäftigt war. Nach der Fertigstellung und Erstausstrahlung im US-Fernsehen mit hoher Einschaltquote, zeigte sich George Lucas jedoch enttäuscht von dem Ergebnis und verhinderte bis zuletzt eine weitere Veröffentlichung. Bis heute sind Kopien des „Star Wars Holiday Special“ seltene Sammlerobjekte. Nun holt Disney+ mit dem Kurzfilm wenigstens ein Teil des Specials nach über 40 Jahren erstmals wieder aus dem Archiv. Ob auch der Rest folgen wird, ist noch nicht bekannt.

„The Story Of The Faithful Wookiee“-Szenenbild aus dem „Star Wars Holiday Special“ (1978) mit Boba Fetts ersten Auftritt © Lucasfilm/Star Wars

Schmerzlich vermisst wurde in der Disney-Ankündigung jedoch die beliebte animierte Droids-Serie mit R2-D2 und C-3PO aus den 1980er-Jahren. Wann die beliebte Kultserie nachgereicht wird, ist nicht bekannt. Interessant ist an dieser Stelle, dass Disney+ erst kürzlich eine neue Droids-Serie mit den beliebten Charakteren einschließlich BB-8 für die nächsten Jahre angekündigt hat. Vielleicht erscheint der Klassiker ja zum Release der neuen Serie auf Disney+? Ein Termin gibt es noch nicht.

Star Wars-Klassiker ab April auf Disney+

Caravan of Courage: An Ewok Adventure (Film, 1984)

(Film, 1984) Ewoks: The Battle for Endor (Film, 1985)

(Film, 1985) Ewoks (Animationsserie, 1985-1986 – 2 Staffeln, 26 Folgen)

(Animationsserie, 1985-1986 – 2 Staffeln, 26 Folgen) Genndy Tartakovskys Star Wars: Clone Wars (2003–2005)

(2003–2005) The Story Of The Faithful Wookiee (aus „Star Wars Holiday Special“, 1978)

