Das Fantasyabenteuer „Willow“ aus den 1980er-Jahren gehört – neben „Indiana Jones“ – zu den wenigen Filmen von George Lucas, die er neben seiner legendären Star Wars-Reihe geschaffen hatte. Die Idee zum Film entstand während er Die Rückkehr der Jedi-Ritter drehte, in dem Warwick Davis seinen ersten Auftritt als Ewok Wicket innehatte, der später auch in den Ewoks-Filmen mitspielte. Der kleinwüchsige Schauspieler – damals erst 18 Jahre alt – sollte die Hauptrolle als Willow in dem gleichnamigen Film erhalten. Die Regie führte übrigens der spätere „Star Wars“-Regisseur Ron Howard.

Lange forderten Fans eine Fortsetzung des Kultfilms. Jetzt ist eine Serie für den Streaminganbieter Disney+ geplant, die nach über 30 Jahren den Titelheld – erneut von Warwick Davis dargestellt – zurückbringt und seinen Werdegang nach all den Jahren zeigt. Mit an Bord sind mit Ron Howard als Produzent und sein Drehbuchautor Jonathan Kasdan zwei Altbekannte aus dem „Star Wars“-Franchise. Die Serie geht nächstes Jahr in Produktion.

Ron Howard zeigt sich begeistert von der Serie: „Warwick ist so cool und so gut und er ist so ein guter Schauspieler, dass ich wirklich hoffe, dass wir den erwachsen gewordenen Willow in Action zu sehen bekommen.“

Willow – Kleiner Held ganz groß

Worum geht es in dem Film? Die grausame Königin Bavmorda herrscht mit eiserner Hand über ihr Reich voller Magie, Zauberer und Monster. Eines Tages wird ihr prophezeit, dass sie von einer Frau mit einem Geburtsmal am Arm entthront werden wird. Um ihr Schicksal zu entgehen, erlässt sie den Befehl, sämtliche Mädchen und junge Frauen im Land mit einem passenden Mal zu töten. Dann erfüllt sich die Prophezeiung mit der Geburt des kleinen Mädchens Elora. Ihre Mutter kann das Kind vor den Schergen der Königin retten und versteckt es.

Der ahnungslose Willow vom Volk der Nelwyns findet das Kind und nimmt es in seine Obhut. Während die Schergen der Königin auf der Suche nach dem Kind das Land durchstreifen, versucht Willow das Mädchen vor Unheil zu beschützen. Um Gefahr von seinem Volk abzuwehren, soll der tapfere Held das Kind zu den Menschen zurückbringen. Unterwegs lernt er den Krieger Madmartigan, die Magierin Fin Raziel und Bavmordas Tochter Sorsha kennen, die ihn begleiten werden.

Die Geschichte des Filmes wurde später von George Lucas als Buchtrilogie mit den Titeln „Schattenmond“, „Schattendämmerung“ und „Schattensonne“ fortgesetzt. Ob die Disney-Serie die Bücher als Vorlage nehmen wird, bleibt abzuwarten.