Eigentlich sollte Mulan in die Kinos kommen, doch die Corona-Pandemie mit den landesweit geschlossenen Lichtspielhäusern hat dem Studio einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen hat sich Disney dazu entschieden, den actionreichen und aufwendig gestalteten Film direkt auf dem hauseigenen Streamingdienst zu veröffentlichen – zunächst exklusiv mit einem VIP-Zugang und einem einmaligen Aufpreis von knapp 22 EUR – bevor er ab dem 4. Dezember für alle Kunden von Disney+ kostenlos zur Verfügung steht.

Während der erfolgreiche Animationsfilm die Zuschauer nicht zuletzt auch wegen dem witzigen, kleinen Drachen Mushu (gesprochen von Otto Waalkes) und den vielen bekannten Songs im Film begeisterte, orientiert sich die Neufassung stärker an der chinesischen Vorlage. Somit müssen die Zuschauer leider auf Mushu und den vielen bekannten Songs verzichten . Nichtsdestotrotz ist ein gelungener Familienfilm mit sympathischen Charakteren entstanden.

Disney hat mit Mulan eine weitere Neuverfilmung eines seiner beliebten Zeichentrickklassikers geschaffen. Darin wird die chinesische Legende über eine tapfere junge Heldin aufgezeigt, die für ihre Familie und ihr Land als Mann verkleidet in den gefährlichen Kampf gegen die Feinde Chinas zieht.

Da man bei der Fülle an Titeln schnell mal den Überblick verliert, möchten wir euch die fünf besten Filme auf Disney+ vorstellen, denen ihr auf jeden Fall eine Chance geben solltet!

Der neue Streaminganbieter Disney+ steht seit dem 24. März auch in Deutschland zur Verfügung und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bereits jetzt verzeichnet Disney+ über 60 Millionen Neukunden nach nur wenigen Monaten und übertrifft damit sämtliche Erwartungen.

