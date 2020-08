Mulan wird im September für eine Gebühr bei Disney Plus abrufbar sein

Das Remake zu Mulan wird tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen – und zwar auf Disney Plus! Normalerweise hätte der Film seinen Release im Sommer dieses Jahres gefeiert, durch die Corona-Pandemie hat sich die Veröffentlichung jedoch immer wieder weiter nach hinten verschoben, bis sie vorerst völlig aus dem Kalender von Disney gestrichen wurde.

Doch nun gibt es Neuigkeiten, denn „Mulan“ erscheint noch in diesem Jahr auf Disney+. Es gibt allerdings einen Haken: Die Live-Action-Adaption kostet euch offenbar 29,99 US-Dollar extra.

Mulan auf Disney Plus

Wann erscheint Mulan auf Disney+? Disney-CEO Bob Chapek gab nun bekannt, dass „Mulan“ am 4. September 2020 für eine Zusatzgebühr von rund 30 US-Dollar auf Disney+ abrufbar sein wird. Diese Abonnentengebühr scheint auch für Disney Plus-Abonnenten zu gelten. Sollte der Streamingdienst in einigen Ländern nicht verfügbar sein, wird das Remake dagegen in den dortigen Kino veröffentlicht.

Erst kürzlich ist auch der zweite Teil von „Frozen“, zu Deutsch: „Die Eiskönigin 2“ auf Disney Plus erschienen. Immer mehr der aktuellsten und brandheißesten Titel, von The Mandalorian bis hin zu kommenden Superheldenfilmen aus dem Marvel Cinematic Universe, werden so dem hauseigenen Streamingdienst hinzugefügt – ein Abo lohnt sich also!

