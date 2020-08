Der geistige Vater von Star Wars, George Lucas, schrieb 1978 das Drehbuch zu einer Fernsehsendung, die als Lückenfüller zwischen den Veröffentlichungen von Krieg der Sterne und Das Imperium schlägt zurück dienen sollte. Diese Fernsehsendung, die den Namen The Star Wars Holiday Special trägt, entpuppte sich jedoch nicht als würdiger Teil des Kanon, sondern als qualitativ unterirdische Fremdschäm-Orgie.

The Star Wars Holiday Special: Eine schreckliche Idee

Diese Weihnachtsgeschichte, über die eingefleischte Star-Wars-Fans aus guten Gründen ungern sprechen, handelt von dem Tag des Lebens, einen Feiertag der Wookiees. Chewbacca möchte diesen unbedingt mit seiner Familie verbringen und fliegt deswegen zusammen mit seinem Freund Han Solo nach Kashyyyk. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr über die Handlung wissen müsst, denn ab hier wird es nur noch skurril.

Das Special, in welchem bis auf Alec Guinnes und Peter Cushing alle Hauptdarsteller des ersten Star-Wars-Films vertreten sind, strotzt nur so vor fragwürdigen Einfällen, unpassenden Gags, Musikeinlagen, die zum Fremdschämen einladen, und Kochtipps, um die niemand gebeten hat. Das Werk war so schlecht, dass es, obwohl die Einschaltquoten damals gigantisch waren, nie wieder ausgestrahlt wurde.

Einer der Gründe hierfür war, dass George Lucas persönlich dafür gekämpft hat, dass The Star Wars Holiday Special nie wieder im Fernsehen zu sehen sein und nicht auf Video veröffentlicht wird. Der Drehbuchautor und Regisseur war nämlich so enttäuscht von der Qualität des Specials, dass er es gerne einfach unter den Teppich gekehrt und vergessen hätte. Doch nach nun mehr als 40 Jahren wurden Kopien der Fernsehshow zu einem begehrten Sammlerobjekt und mittlerweile ist das Special sogar auf Youtube gelandet.

The Star Wars Holiday Special: Nachfolger in Arbeit

Man könne meinen, bei Walt Disney, die bereits seit Jahren die Rechte an Star Wars inne haben, würde kein Interesse bestehen, eine solche Katastrophe neu aufleben zu lassen, doch das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich gab eine offizielle Pressemitteilung nun bekannt, dass ein neues Holiday Special produziert wird, das inhaltlich an das zweifelhafte Original anknüpfen soll. Jedoch gibt es eine Neuerung, die vielleicht als Weg in die richtige Richtung bezeichnet werden kann.

Denn im Gegensatz zu dem Werk aus dem Jahr 1978 soll der zweite Teil nicht mit realen Schauspielern gedreht werden, sondern als animierter LEGO-Film daher kommen. Damit tritt das Werk in die Fußstapfen von beliebten „Star Wars“-Ablegern wie Die Yoda-Chroniken und Die Abenteuer der Freemaker. Und wenn wir mal ehrlich sind, passt der typische Bauklötzchen-Humor wahrscheinlich auch deutlich besser zu der Prämisse und dürfte auf diese Weise ebenfalls ein gutes Stück günstiger werden.

The LEGO Star Wars Holiday Special: Zum Inhalt

Auch in dem neuen Special wird sich alles um den Tag des Lebens drehen, den Chewabacca wieder zusammen mit seiner Familie verbringen möchte. Statt der alten Garde bestehend aus Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa und Co. wird er dieses mal jedoch von den Helden aus der Sequel-Trilogie begleitet, also Rey, Finn, Poe und Rose. Zumindest ist das der Plan, denn ganz wie im Original kommt auch dieses Mal vieles erstens anders und zweitens als gedacht.

©Walt Disney/The LEGO Group

Rey wird auf ihrem Weg nach Kashyyyk aufgehalten, als sie bei Nachforschungen einen alten Jedi-Tempel findet und schließlich durch die Zeit geschleudert wird. Auf ihrer Zeitreise stolpert sie über verschiedene Momente der „Star Wars“-Geschichte und trifft auf diesem Weg auf ikonische Charaktere wie Luke, Meister Yoda, Obi-Wa Kenobi Darth Vader und andere Helden und Bösewichte aus dem beliebten Universum.

Das LEGO Star Wars Holiday Special erscheint pünktlich zum Weihnachtgeschäft am 17. November 2020 auf Disneys hauseigenem Video-on-Demand-Sender Disney+. Ob eine andere Form der Veröffentlichung in Zukunft vorgesehen ist, ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.