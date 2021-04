Regisseur David Fincher widmete sich nach Ridley Scott und James Cameron der Kultreihe Alien und inszenierte 1992 den dritten Teil „Alien 3“ des populären Franchise. Doch so recht zufrieden zeigt sich der preisgekrönte Filmemacher nicht von seinem Werk, er distanzierte sich sogar später von dem Film.

Auch einer seiner Autoren William Gibson hatte wenig Glück mit dem Science-Fiction-Film über Sigourney Weavers Ellen Ripley und ihrer erneuten Begegnung mit dem berüchtigten Xenomorph.

Seine erste Drehbuchfassung zum Film wurde dann doch nicht genommen. Stattdessen gab es noch viele weitere Fassungen von unterschiedlichen Autoren, bis schließlich nach sechs Jahren Produktionszeit die uns bekannte Version des Films im Kino erschien.

Sigourney Weaver als Ripley in Alien 3 © 20th Century Fox

Doch wie würde wohl „Alien 3“ aussehen, wenn William Gibsons Fassung tatsächlich verfilmt wird? Das werden wir wohl nicht mehr erfahren. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es nach über 26 Jahren dennoch: William Gibsons nie veröffentlichtes Skript wurde nämlich 2019 als Comic veröffentlicht – und fand großen Zuspruch bei der „Alien“-Fangemeinde. Schließlich hat der Autor für seinen wegweisenden Science-Fiction-Roman „Neuromancer“ aus dem Jahr 1984 Bekanntheit erlangt und gilt seit dem als „Godfather des Cyberpunks“.

Nun legt der Verlag nach und kündigt eine Roman-Fassung an: „Aliens 3: The Unproduced Screenplay“ von William Gibson erscheint am 31. August im Handel.

William Gibson's ALIEN 3 Script Being Released as Novel This Summer https://t.co/7wYqvxt1xp pic.twitter.com/twV7lrUgeg — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) April 26, 2021

Was unterscheidet William Gibsons „Alien 3“-Skript vom Film?

Der Kinofilm hat mit der ersten Fassung von William Gibson nicht mehr viel gemein. Im Film befinden sich bekannterweise Ellen Ripley, die kleine Newt, Corporal Hicks und der Android Bishop nach ihrer Flucht von LV 426 auf dem Weg zur Erde, als an Bord ihres Raumschiffs USS Sulaco ein Feuer ausbricht und sie dazu zwingt, mit einer Rettungskapsel auf dem Planeten Fiorina notzulanden. Hier befindet sich „Fury 161“, eine Strafkolonie für Schwerstverbrecher. Als sie von dem Alien angegriffen werden, muss Ripley entdecken, dass man in ihr eine Alien-Königin verpflanzt hat. Das Ende des Films dürfte bekannt sein.

Zum Vergleich: William Gibsons „Alien 3“-Skript beginnt ebenso nach den tödlichen Ereignissen aus dem Vorgängerfilm. Hier wird jedoch das Raumschiff mit den im Tiefschlaf befindlichen Körpern von Ripley, Hicks, Newt und Bishop von der Union of Progressive Peoples gekapert. Zudem entdecken sie an Bord des Schiff einen blinden Passagier – ein Xenomorph. Die Entdeckung löst ein Wettkampf zwischen verschiedenen Regierungen um das Alien aus, die das fremde Wesen aus dem All als biologische Waffe für ihre Zwecke einsetzen möchten. Diese Version war dem Filmstudio Fox jedoch zu politisch, weswegen es schließlich abgelehnt wurde.

40 Jahre Alien: Sci-Fi-Kultreihe erhält eine 4K-Remastered-Version für Disney+ Star

40 Jahre Alien: Wie sieht die Zukunft aus?

Inzwischen gehört das „Alien“-Franchise dem Disney-Konzern, die mit dem Kauf von Fox die Rechte übernommen haben. Erste Pläne für eine Fortsetzung der Reihe gibt es bereits. So wurde unlängst eine erste Alien-Serie angekündigt, auch Marvel-Comics widmet sich dem berüchtigten Xenomorph mit einer eigenen Alien-Comicreihe.

Auch fürs Kino plant das Studio mit weiteren Filmen. Während Ridley Scott weiterhin mit einer Fortsetzung seiner zuletzt wenig erfolgreichen Prequel-Filme rechnet, scheint Disney eher Pläne für Alien 5 zu haben. Mehr als ein fertiges Drehbuch gibt es derzeit aber noch nicht zu berichten.

Unterdessen gibt es Neuigkeiten zum neuesten Alien-Game der populären Reihe:

Aliens: Fireteam angekündigt – neuer Koop-Shooter wie Left 4 Dead?