Aliens in Miami gesichtet: Zündstoff für GTA 6?

Alle Jubeljahre wird laut Online-Community ein Alien gespottet. Doch dieses Mal ist es so spannend, dass es sogar Auswirkung auf die Gamingindustrie haben könnte. Denn das Ganze ist Anfang des Jahres in Miami, Florida passiert und das dient bekanntermaßen als Vorlage für Rockstar Games‘ GTA 6.

Was ist passiert? Und was ist dran an der Geschichte? Wir haben hier die ganze Story für euch und wenn sich Rockstar Games hier nicht inspirieren lässt, fresse ich ’nen Besen!

Polizeiaufgebot wie nie zuvor!

Die viralen Bilder, die uns aus Miami erreichen, sind schon sehr außergewöhnlich. Denn so ein Polizeiaufgebot wie hier am 2. Januar 2024 haben viele der Besucher*innen des Einkaufzentrums namens Bayside Marketplace bis dato noch nie in ihrem Leben gesehen.

Der Grund dafür ist laut offiziellem Narrativ, dass sich ein paar Jugendliche in einem Einkaufszentrum mit Böllern beworfen hätten. Es könnten auch Gangmitglieder gewesen sein. Besucher nahmen das als Pistolenschüsse wahr, was eine Massenpanik auslöste.

Aus diesem Grund war die Polizeipräsenz so groß, dass weit über 100 Polizeiwagen ausgerückt sind. Zu diesem Zeitpunkt dachten viele vor Ort, dass es sich um einen Amoklauf handeln könnte.

Aliens in Miami gespawnt?

Doch das Netz spekulierte binnen Minuten in eine ganz andere Richtung. Sie fanden eine plausiblere Lösung, was hier wohl wirklich geschehen sein könnte.

TikTok hatte zunächst unterbunden, dass Videos mit Inhalten aus dem Miamivorfall hochgeladen wurden. Diese Videos wurden mit Vermerk von der FY-Page entfernt. Doch TikTok und YouTube wurden daraufhin mit Meldungen buchstäblich überflutet.

In diesen Videos heißt es jetzt ausnahmslos, dass das keineswegs Jugendliche mit Böllern gewesen sind, sondern viel mehr Außerirdische aus einer anderen Dimension.

Der Knall wäre eine Art interdimensionales Portal gewesen, das sich vor den Augen der Anwesenden geöffnet hätte. Daraufhin stiegen circa 2,5 Meter große Aliens aus dem Portal.

Kein Beweismaterial, viele Augenzeugen

Wie so oft, wenn es um vermeintliche Sichtungen von Aliens geht, hat niemand eine gute Filmaufnahme von den Aliens gemacht. Die wenigen Bilder zeigen im Grunde gar nichts.

Das vermeintliche Alien. Quelle: TikTok

Doch es gibt viele Augenzeugenberichte, die sich im Kern überschneiden. Das heißt, viele der Fliehenden hätten eine Begegnung der höheren Art erlebt, die die Wesen mit eigenen Augen gesehen haben wollen.

Zumindest sind die Beschreibungen in den Ausagen im Kern allesamt recht ähnlich.

Warum gibt es keine Videos? Einige der Anwesenden haben erklärt, dass die Polizei sofort sämtliche Fotos und Videos auf den Smartphones vor Ort löschen ließ. Sie hätten jedes Gerät kontrolliert, sie teils sogar einbehalten und alles an Ort und Stelle gelöscht.

Das würde zumindest dieses übertrieben große Polizeiaufgebot erklären. Die Polizei hatte die Situation sehr schnell unter Kontrolle und alle Polizeibeamten wurden angewiesen, über den Vorfall Stillschweigen zu bewahren. Das heißt, sie dürfen keine offizielle Stellungnahme zu dem Thema abgeben.

Die Story ist mittlerweile so viral gegangen, dass viele jetzt eher an Aliens in Miami glauben als an einen gezündeten Feuerwerkskörper.

Kommen die Aliens in GTA 6?

So oder so sind die viralen Bilder einzigartig und das alles könnte Rockstar Games dazu inspirieren, genau dieses Ereignis in ihrem nächsten großen Blockbuster-Titel zu verbauen.

Denn das Unternehmen hat zuletzt mit dem offiziellen GTA 6-Trailer gezeigt, dass sie virale Ereignisse in und um Florida auf humorvolle Art und Weise integrieren. In GTA 6 gibt es so etwas wie Social Media.

Das hat dazu geführt, dass sogar der Florida Joker mit einer Klage gedroht hat, der eine Geldentschädigung für die Integration seiner Persönlichkeit fordert.

