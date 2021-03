Aliens: Fireteam angekündigt – neuer Koop-Shooter wie Left 4 Dead?

Das Alien-Franchise hält einmal mehr für ein neues Videospiel her. Dieses Mal bastelt Cold Iron Studios, das 2015 von drei Industrieveteranen gegründet wurde und mittlerweile rund 50 Mitarbeiter vorzuweisen hat, an einem neuen Ableger. Und jetzt wissen wir auch, woran sie in den letzten Jahren gearbeitet haben. Es ist Aliens: Fireteam, bei dem der Name offenbar Programm ist.

Kennt ihr „Aliens“? Kennt ihr „Left 4 Dead“? Mehr Infos brauchen wir an dieser Stelle eigentlich nicht, um den neusten Ableger zu beschreiben.

Aber ja, es gibt natürlich noch ein paar kleinere Details obendrauf, um die große Ankündigung zu feiern. Doch vorab seht ihr hier den atmosphärischen Trailer:

Was ist Aliens: Fireteam?

„Aliens: Fireteam“ ist ein kooperativer Survival-Shooter, der 23 Jahre nach den Ereignissen der Alien-Trilogie angesiedelt ist.

Es dürfen bis zu drei Spieler (oder wahlweise ein Singleplayer mit zwei KI-Mates) in eine Runde starten. Dann gilt es überrannte Fabriken von den Xenomorph-Kreaturen zu säubern, Alien-Landschaften auszukundschaften und der feindlichen Alien-Spezies ordentlich Dampf unter dem sicherlich vorhandenen Hintern zu machen.

Zu den Features in „Aliens: Fireteam“ zählen unter anderem:

Bis zu 20 verschiedene Gegner-Typen (11 Alien-Formen, synthetische Wesen und mehr)

(11 Alien-Formen, synthetische Wesen und mehr) Es gibt 5 verschiedene Klassen

Charaktereditor

Anpassbare Charaktere

Geschossen wird mit 30 verschiedenen Waffen

Es gibt eine Art Fortschrittsystem wie in einem Rollenspiel

wie in einem Rollenspiel 4 Kampagnen

Alles macht, wie bereits beschrieben, einen Eindruck, als hätten Left 4 Dead und Aliens: Colonial Marines ein uneheliches Kind gezeugt. Es bleibt zu hoffen, dass das technische Gerüst nicht dem von „Aliens: Colonial Marines“ ähnelt, wovon wir an dieser Stelle jedoch erst einmal nicht ausgehen möchten.

Für Genre-Fans könnte es sicherlich neben Back 4 Blood eine willkommene Mahlzeit in diesem Sommer werden.

Das erste Spiel von Cold Iron Studios soll für den PC und die nächste Konsolengeneration erscheinen, also PS5 und Xbox Series X/S, und zwar noch in 2021.