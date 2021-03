Nach dem Kauf von 20th Century Fox sind die Rechte an dem umfangreichen Alien-Franchise an Disney übergegangen. Die Science-Fiction-Horror-Kultreihe umfasst seit dem ersten Film „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ von Ridley Scott mit Sigourney Weaver als Ripley inzwischen mehrere Kinofilme sowie eine umfangreiche Comic-Reihe von Dark Horse.

Disney plant inzwischen mit einer Wiederbelebung des Franchise mit einer ersten Alien-Serie für Disney+. Bevor die Serie auf dem Streamingdienst an den Start gehen wird, dürfen sich Fans schon jetzt auf Nachschub freuen: Marvel kündigt für den 24. Mai einen ersten Marvel-Comic mit der legendären Alien-Kreatur Xenomorph an. Passend dazu ist jetzt ein erster Trailer erschienen:

Alien #1 von Marvel Comics stammt von Philip Kennedy Johnson und Zeichner Salvador Larroca. Die Handlung spielt wohl Jahrzehnte nach den ersten Filmen:

Gabriel Cruz hat vor Jahren eine erste Begegnung mit dem Außerirdischen Xenomorph nur knapp überlebt, als er für die Firma Weyland-Yutani im Weltall tätig war. Inzwischen im Ruhestand versucht er wieder Kontakt zu seinen ehemaligen Mitarbeitern in der Zone aufzunehmen, die er damals zurückgelassen hatte. Unterstützt wird er von einem Bischof-Modell-Androiden. Schnell wird ihm klar, die Bedrohung ist noch lange nicht vorbei: Inzwischen gibt es in seiner Zukunft weitere Xenomorphs.

Disney kündigte erst kürzlich an, neben der Arbeit an der neuen Serie die Kultfilmreihe auf den eigenen Streamingdienst Disney+ Star anzubieten – in einer umfangreichen 4K-Remastered-Version. Bis es aber so weit ist, dauert es leider noch eine ganze Weile. Ersten Informationen nach ist wohl nicht vor 2022 damit zu rechnen.

40 Jahre Alien: Sci-Fi-Kultreihe erhält eine 4K-Remastered-Version für Disney+ Star

Zudem wurde heute parallel ein neues Videospiel zum Franchise angekündigt, Aliens: Fireteam:

Aliens: Fireteam angekündigt – neuer Koop-Shooter wie Left 4 Dead?