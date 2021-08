Mit dem Kauf des Filmstudios 20th Century Fox übernahm Disney auch viele erfolgreiche Reihen wie das komplette Alien-Franchise. Nun erlebt die populäre Science-Fiction-Kultreihe mit der Ankündigung neuer Produktionen ein Revival. Während im Bereich Kino derzeit auch wegen der Corona-Krise noch keine konkreten Pläne für Alien 5 vorliegen, wurde bereits eine erste Alien-Serie offiziell bestätigt. Nun liefert der Chef von FX Networks ein Update zum Produktionsstand der Alien-Serie.

Alien-Serie kommt auf Disney Plus

Laut FX-Chef John Landgraf kommt die Produktion der Alien-Serie von Fargo-Macher Noah Hawley recht gut voran, so dass mit einem Starttermin im Jahr 2023 zu rechnen sei, lässt er jetzt auf der Pressetour der Television Critics Association verlauten.

„Wir sind bereits gut dabei und ich bin optimistisch, dass wir es 2023 abliefern können.“

Näher ins Detail wollte er aber noch nicht gehen. In den USA wird die Alien-Serie auf FX und Hulu ausgestrahlt, in Deutschland übernimmt der Streamingdienst Disney Plus die exklusive Erstausstrahlung.

40 Jahre Alien: Sci-Fi-Kultreihe erhält eine 4K-Remastered-Version für Disney+ Star

Geplant ist eine erste TV-Serie basierend auf den klassischen Alien-Filmen, angefangen mit „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ aus dem Jahr 1979 mit Sigourney Weaver als Ripley, die den persönlichen Kampf mit der legendären Alien-Kreatur Xenomorph aufnimmt. Umsetzen soll die Serie Noah Hawley, der sich mit seinen Erfolgsserien „Fargo“ und „Legion“ bei FX Network bereits einen Namen gemacht hat.

Zuletzt lieferte Serien-Macher Hawley einen Ausblick auf die Entwicklung der Horrorserie. Die Pläne des Studios sehen demnach vor, mit den Dreharbeiten im Frühjahr 2022 zu beginnen, nachdem die Produktion wegen der Corona-Pandemie zurückgestellt werden musste. Über eine Besetzung ist noch nichts bekannt, jedoch gibt es erste Story-Details.

Alien 3: Berüchtigtes Original-Skript von William Gibson erscheint als Roman

Alien-Serie spielt auf der Erde – und nicht im Weltall

Laut der offiziellen Ankündigung von Disney/FX ist eine Kombination aus dem Horror des Originals und dem actionreichen zweiten Teil „Aliens – Die Rückkehr“ von „Terminator“-Erfinder James Cameron geplant. Jedoch wird die Handlung nicht etwa wie sonst im Weltraum oder auf einem weit entfernten, fremden Planeten stattfinden. Vielmehr sei geplant, dass die Story ein „spannungsgeladener Ritt wird, der in nicht zu ferner Zukunft hier auf der Erde spielt“.

Fans werden auf ein erhofftes Wiedersehen mit Sigourney Weaver als Ripley verzichten müssen. Im Mittelpunkt steht eine neue Story mit neuen Charakteren im Franchise:

„Wir wollen es richtig machen. Es sei keine Ripley-Geschichte. Sie ist eine der großartigsten Figuren aller Zeiten, und man bedenke, die Geschichte ist ziemlich perfekt erzählt worden. Wir möchten nicht daran herumpfuschen.“

Doku über die Entstehung der Alien-Reihe auf Sky

Um die lange Wartezeit auf die Serie ein wenig zu versüßen, kündigt Sky die Dokumentation Memory: Über die Entstehung von Alien ab dem 10. September auch über Sky Ticket an. Der Film wirft einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des ersten „Alien“-Horrorfilms von Ridley Scott mit Interviews der Mitwirkenden und Filmexperten sowie zahlreiche Hintergrundinformationen über den Kultklassiker.

Alien 5: So hätte Neill Blomkamps Alien-Film mit Sigourney Weaver ausgesehen