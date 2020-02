Star Wars: The High Republic lautet der Titel der neuen Ära. Dahinter verbirgt sich das vor einiger Zeit schon angekündigte geheimnisvolle Project Luminous, das nun endlich enthüllt wurde. Damit haben Disney und Lucasfilm ihre Pläne für die Zukunft von Star Wars bekannt gegeben.

Geplant ist eine Reihe neuer Romane und Comics, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Künftig dürften die Geschichten auch Einzug in Kinofilme und TV-Serien erhalten, bestätigt ist das bislang aber noch nicht. Inzwischen gibt es erste Details zur neuen Ära, die wir hier im Einzelnen vorstellen möchten.

Star Wars: Nächste Filmsaga könnte während der High Republic-Ära spielen

Star Wars: The High Republic liegt in der Vergangenheit

Das erweiterte Universum The High Republic spielt rund 200 Jahre vor der bekannten Skywalker-Saga, also lange vor George Lucas Kinofilmen mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo mit Chewbacca und dem legendären Gegenspieler Darth Vader. Dabei handelt es sich um die sogenannte Goldene Ära der Jedi.

Obi-Wan Kenobi beschreibt die Zeit gegenüber Luke wie folgt: „Über 1.000 Generationen lang sind die Jedi-Ritter in der Alten Republik die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit gewesen. Bevor es dunkel wurde in der Welt, vor dem Imperium.“ Während die Zeit davor bereits in Videospielen wie Knights of the Old Republic thematisiert wurden, ermöglicht die High Republic die Möglichkeit für viele neue Geschichten und Charaktere im „Star Wars“-Universum.

200 Jahre vor der Skywalker-Saga

Die neuen Ära dreht sich um die Jedi und ihre Rolle als Beschützer von Frieden und Gerechtigkeit in einer hoffnungsvollen und optimistischen Zeit, lange vor den Sith, dem galaktischen Imperium und den Klonkriegen. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Jedi-Orden und die Galaktische Republik auf ihrem Höhepunkt. Am Rande der Galaxie, weit, weit entfernt pflegen sie Kontakt mit neuen Zivilisationen.

Dennoch kündigt sich im Schatten etwas Böses an: Als neue Gegenspieler werden die sogenannten Nihil als mordlüsterne „Weltraum-Wikingern“ in die Saga eingeführt.

Star Wars: The High Republic stellt ersten Wookiee als Jedi-Ritter vor

Spielen bekannte Charaktere in der neuen Ära mit?

Eine erste Erwähnung fand die High Republic im neuen Comic „Star Wars: The Rise of Kylo Ren #2“ von Lor San Tekka. Bekannte Charaktere zu diesem Zeitpunkt sind etwa der angehende Sith-Lord Darth Bane und natürlich Jedi-Meister Yoda, der über 900 Jahre alt wurde und nach seinem Tod als Machtgeist zurückkehrte.

Während der High Republic ist Yoda noch als junger Jedi-Ritter tätig. Gerüchten nach könnten sie durchaus eine wichtige Rolle in den neuen Geschichten spielen. Verraten wird das jedoch noch nicht. Dafür lässt Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy den Autoren freie Hand, neue Geschichten und Charaktere zu entwickeln:

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Autoren eine so reiche und fruchtbare Ära eröffnen können. Wir werden die Jedi in ihrer Blütezeit sehen. Star Wars: The High Republic zeigt die Jedi, wie wir sie schon immer sehen wollten.“

© Lucasfilm/Star Wars

Erste Story-Details bekannt

Erste Cover-Arts der neuen Werke zeigen eine Fülle an Jedi-Rittern mit ihren Lichtschwertern, darunter auch einen Wookiee als ersten Jedi seiner Art.

Der erste Roman erscheint am 25. August unter dem Titel Light of the Jedi: Adult Novel von Charles Soule und handelt von einer neuen Bedrohung für die Jedi-Ritter, die nicht nur die Republik, sondern auch die Macht selbst gefährdet.

Am 8. September erscheint A Test of Courage: Middle Grade Novel von Justina Ireland. Darin geht es um ein Transportschiff, das aufgrund einer galaxisweiten Katastrophe abrupt aus dem Hyperraum gezogen wird. Die junge Vernestra Rwoh landet mit weiteren Jedi-Anwärtern auf einem Dschungelmond. Gemeinsam müssen sie ums Überleben kämpfen.

Am 13. Oktober folgt Into the Dark: Young Aduld Novel von Claudia Gray über den jungen Padawan Reath Silas, der ins Grenzland an den Rand des Outer Rim geschickt wird. Durch eine galaxisweite Katastrophe wird er aus dem Hyperraum gezogen.

Auf der Star Wars Celebration 2020 in Anaheim werden weitere Details veröffentlicht. Dann dürften wir auch endlich erfahren, wie die Zukunft von Star Wars in den Kinos aussehen wird.