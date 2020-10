Während sich Star Wars-Fans in wenigen Wochen auf neue Folgen des Serienhits The Mandalorian auf Disney+ freuen dürfen, sieht es für neue Kinofilme weiterhin eher düster aus. Dennoch müssen wir nicht auf neue Geschichten verzichten: Lucasfilm schlägt Anfang 2021 mit der neuen Ära High Republic ein neues Kapitel im „Star Wars“-Universum auf, veröffentlicht in einer Fülle an neuen Comics und Romanen.

Star Wars: The High Republic – Was steckt hinter der neuen Star Wars-Ära?

Star Wars: High Republic

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden bereits erste Details preisgegeben. Nun legt Lucasfilm nach und veröffentlicht – angelehnt an die Tradition der „Star Wars“-Filme – den offiziellen Lauftext (Opening-Crawl) der „Star Wars: High Republic“-Reihe. Der Text führt die Leser in die neue Ära ein: das Goldene Zeitalter der Jedi-Orden, rund 200 Jahre vor der bekannten Skywalker-Saga mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo mit Chewbacca und dem legendären Gegenspieler Darth Vader.

Die Geschichten spielt zu Zeiten der Republik, die unter dem Schutz der Jedi-Orden Frieden in die Galaxie weit, weit entfernt bringt. Um auch in den entferntesten Winkeln der Galaxie, wie dem gefährlichen Outer Rim, Frieden und Hoffnung zu geben, wird eine neue und gewaltige Raumstation namens Starlight Beacon in der Dark Zone installiert. Mit ihren entsendeten Signalen soll sie Reisenden dabei helfen, ihren Weg zu finden. Doch die friedvolle Republik wird schon bald von einer neuen Gefahr bedroht, den sich die Jedi-Ritter des Ordens stellen müssen.

© Lucasfilm/Star Wars

Wiedersehen mit Yoda im Kampf gegen neue Feinde der Jedi-Ritter

Bei der im offiziellen Lauftext genannten neuen Gefahr der Republik handelt es sich sicherlich um die bereits angekündigten neuen Gegenspieler: die brutalen und mordlüsternen Nihil, die auch als Weltraum-Wikinger bezeichnet werden.

Fest steht inzwischen auch, dass es ein Wiedersehen mit dem legendären Jedi-Meister Yoda geben wird. Der zu diesem Zeitpunkt noch junge Jedi-Ritter reist mit einer Gruppe von Padawanen durch die Galaxis. Bei seinen Abenteuern dürfte er es mit der neuen Bedrohung der jungen Republik zu tun bekommen.

Star Wars: The High Republic Comic-Art präsentiert Yoda als junger Jedi-Meister

Star Wars: The High Republic erscheint ab dem 5. Januar 2021 als neue Reihe von Romanen und Comics bei Lucasfilm Publishing. Künftig dürften die Geschichten sicherlich auch Einzug in kommenden Kinofilmen und TV-Serien erhalten, bestätigt ist das bislang aber noch nicht.