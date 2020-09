Der neue Streaming-Dienst Disney Plus ist seit dem 24. März 2020 auch in Deutschland erhältlich. Das umfangreiche Angebot von über 1.000 Filmen und Serien, einschließlich der neuen „Star Wars“-Serie The Mandalorian, kann man nicht nur per Smart TV oder mit diversen mobilen Geräten empfangen.

Disney+ läuft außerdem auf der Xbox One von Microsoft und den PlayStation 4-Modellen von Sony. Wir verraten euch, welche Modelle im Einzelnen unterstützt werden und wie man die Disney Plus-App installieren und nutzen kann.

Disney Plus auf PS4 und Xbox One

Disney+ unterstützt die folgenden PlayStation-Modelle:

PlayStation 4 Pro

PlayStation 4 Slim

PlayStation 4

Disney+ unterstützt die folgenden Xbox-Konsolen:

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

4K UHD-Qualität auf den Konsolen nutzen

Im Gegensatz zu Netflix und Co. bietet Disney Plus für alle die höchste HD-Qualität der Filme und Serien ohne Aufpreis an. Im Abo ab 6,99 Euro im Monat ist somit 4K UHD und HDR-Qualität enthalten. Die Konkurrenz wie Netflix bietet dafür ein Preisstaffelungssystem von derzeit bis zu 15,99 EUR.

Für eine optimale Nutzung empfiehlt Disney+ eine Highspeed-Internetverbindung. Um die höchste 4K UHD und HDR-Qualität der digitalen Inhalte wie Serien oder Filme auch nutzen zu können, sollten sämtliche Komponenten wie ein HDMI-Kabel die hohe Bandbreite unterstützen, und externe Displays mit HDCP 2.2 empfohlen.

Hinweis: Disney weist jedoch darauf hin, dass ältere Audio- und Videokomponenten durchaus die Qualität beeinträchtigen können, wenn nicht sogar die Wiedergabe vollständig verhindern wird.

Installieren der Disney+ App auf PS4 und Xbox One

Nach der Registrierung ist die Installation der Disney Plus-App recht einfach durchzuführen. Es wird empfohlen, stets die neueste Version der App auf dem Gerät zu haben. Wir zeigen euch in der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den neuen Streaming-Dienst auf der PlayStation oder Xbox installiert.

PlayStation 4:

Mit eurem PSN-Account auf der PS4 anmelden Im PlayStation Store unter Apps die App Disney+ auswählten. Sollte sie nicht direkt erscheinen, am besten die Suchfunktion im Store nutzen. Im Store die ausgewählte Disney+ App Herunterladen, die App wird anschließend heruntergeladen und auf eurer Konsole installiert. Nach der Installation könnt ihr Disney+ direkt vom Startbildschirm der PlayStation 4 starten. Abschließend gebt ihr in der App eure Zugangsdaten für Disney+ ein.

Wenn man die Disney+ App wieder löschen möchte: Markiere die Anwendung und wähle Löschen aus.

Xbox One:

Mit eurem Microsoft-Account auf der Xbox One anmelden Im Xbox Store unter Apps die App Disney+ auswählten. Sollte sie nicht direkt erscheinen, nutzt am besten die Suchfunktion im Store. Im Store die ausgewählte Disney+ App Herunterladen, die App wird anschließend heruntergeladen und auf eurer Konsole installiert. Nach der Installation könnt Ihr Disney+ direkt vom Startbildschirm der Xbox One starten. Abschließend gebt ihr in der App Eure Zugangsdaten für Disney+ ein.

Wenn man die App wieder löschen möchte: Markiere die Anwendung und wähle Löschen aus.

Downloaden von Filmen und Serien

Disney Plus ermöglicht seinen Kunden zusätzlich die Möglichkeit des Downloads der angebotenen Inhalte, um sie auch ohne Internetverbindung im Offline-Modus anschauen zu können.

Dieser Service ist jedoch derzeit (noch) nicht für die Spielekonsolen möglich. Downloads werden stattdessen auf Mobilgeräten unterstützt, wie Smartphones und Tablets von Apple oder Android sowie Amazon Fire Tablets.

