Habt ihr schon genug von Disney Plus oder sind euch die Kosten zu hoch? Dann zeigen wir euch hier, wie ihr euer Abonnement bei der Streamingplattform ganz einfach wieder kündigt. Hier findet ihr alle Infos zu den Kündigungsfristen, den Abrechnungszeiträumen und die nötigen Kontaktdaten.

Disney Plus kündigen: So beendet ihr euer Abo

Wie kann ich mein Abo bei Disney Plus kündigen? Im Folgenden erklären wir euch, welche Möglichkeiten und Wege es gibt, euer laufendes Abonnement bei Disney+ schnell und einfach zu beenden.

Hinweis: Euer bestehendes Abo wird nicht deaktiviert, indem ihr euer allgemeines Disney-Konto löscht. Für eine rechtskräftige Stornierung müsst ihr je nach bevorzugter Plattform diese Schritt befolgen:

Kündigung via Website

Geht auf die Website von Disney+ und loggt euch ein Wählt euer Profil aus Wählt Konto aus Wählt Rechnungsdaten aus Wählt Abo kündigen aus Wählt Kündigung abschließen, um zu bestätigen

Kontaktdaten von Disney Plus

Ebenso möglich ist eine Stornierung eures bestehenden Disney Plus-Abonnements via Telefon, E-Mail oder Live-Chat. Über die Nummern 0800 724 235 230 oder +4915735996203 sowie via Live-Chat ist hierbei von 08:00 bis 24:00 Uhr jemand erreichbar. Solltet ihr via E-Mail kündigen wollen, schreibt am entsprechende Mail an [email protected].

Hinweis: Wählt ihr eine dieser Formen, fordert eine zusätzliche Kündigungsbestätigung an, in der sichtbar wird, dass ihr euer Abo fristgerecht und ordnungsgemäß gekündigt habt, um Folgekosten zu vermeiden.

Kündigung via App

Habt ihr euer Abo über die Apple- oder Android-App abgeschlossen, müsst ihr das Abonnement auch genau darüber wieder kündigen:

Disney+ im iTunes Store kündigen

Öffnet die iTunes Store App Öffnet die Einstellungen Wählt eure Apple ID aus Wählt Abonnements aus Wählt das Disney Plus-Abonnement Wählt Abonnement kündigen

Disney+ im Google Play Store kündigen

Öffnet die Google Play Store App Wählt das entsprechende Google-Konto Wählt das Dreistrich-Menü Wählt Abo Wählt das Disney Plus-Abo aus Wählt Abo kündigen und befolgt die weiteren Schritte

Ist Disney Plus monatlich kündbar?

Ja, ihr könnt euer Abo bei Disney+ zu jeder Zeit kündigen, egal, ob ihr das monatliche oder jährliche Modell gewählt habt. Nutzt euer Abo allerdings bestenfalls bis zum Ende des bestehenden Abrechnungszeitraums, da ihr trotz erfolgter Kündigung den bereits bezahlten Beitrag nicht zurückerstattet bekommt.

Wie lange ist die Kündigungsfrist bei Disney Plus?

Grundsätzlich existiert keine Kündigungsfrist bei dem Streamingdienst. Solltet ihr allerdings den Tag verpasst haben, zu dem ihr euer Abo einen Monat oder ein Jahr zuvor gestartet habt, wird euer Disney Plus-Abo automatisch um eine weitere Vertragslaufzeit verlängert. Das bedeutet:

bei einem Monatsabo eine Verlängerung um einen zusätzlichen Monat

eine Verlängerung um einen bei einem Jahresabo eine Verlängerung um weitere 12 Monate

Disney+ nach 7 Tagen kündigen

Solltet ihr in den Genuss einer kostenlosen 7-tägigen Testphase von Disney+ kommen, wollt das Abo aber auch danach direkt wieder kündigen, ist das problemlos möglich. Befolgt dafür einfach rechtzeitig vor Ablauf des Testzeitraums die obengenannten Schritte.

Achtung: Storniert ihr euer Test-Abo nicht rechtzeitig, wird die Mitgliedschaft auch hier in eine kostenpflichtig Version umgewandelt, die anschließend jedoch ebenso wieder storniert werden kann.

Gelegentlich gibt es eine Probephase, die euch 7 Tage kostenlosen Zugang gewährt. © Disney

Disney Plus-Vertrag widerrufen

Habt ihr versehentlich ein Abo abgeschlossen oder sehr schnell bemerkt, dass Disney+ nichts für euch ist? Dann habt ihr die Möglichkeit über die 14-tägige Widerrufsmöglichkeit. Zwei Wochen nach Vertragsschluss könnt ihr euer Abo einfach widerrufen und Disney Plus euch über die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten an den Streamingsdienst wenden. Ein einfaches Widerrufsschreiben genügt hierfür völlig.

Solltet ihr es euch anders überlegen, könnt ihr jederzeit wieder ein Abo bei dem Streaminganbieter abschließen. Hier gelangt ihr zu allen Abo-Modellen:

