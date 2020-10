Disney Plus: In dieser Kategorie findet ihr Nicht-MCU-Filme wie die X-Men

Das Marvel Cinematic Universe ist aus dem Kino kaum mehr wegzudenken, schließlich prägten die Avengers ein ganzes Jahrzehnt. Das ist umso beachtlicher, da Marvel dabei auf einige seiner bekanntesten Charaktere, wie etwa die X-Men oder The Fantastic Four verzichten musste. Deren Rechte lagen bekanntlich lange bei anderen Filmstudios.

Mittlerweile hat Marvel jedoch wieder die Rechte an fast all seinen wichtigen Figuren zurückerhalten. Grund hierfür ist die letztes Jahr vollzogene Übernahme von 20th Century Fox durch die Walt Disney Company. Wegen des Deals befinden sich nun unter anderem die „X-Men“- sowie die „Fantastischen Vier“-Filme bei Disney Plus und das unter einer besonderen Bezeichnung.

Marvel Legacy Movies neu bei Disney Plus

Sämtliche Produktionen, die Teil des von Marvel aufgebauten Marvel Cinematic Universe sind, finden sich bei Disney Plus bekanntlich unter genau diesem Sammelbegriff. Wie unter anderem Screen Rant berichtet, erhielten nun jedoch auch die von Fox produzierten Marvel-Filme eine eigene Kategorie beim VoD-Anbieter: Marvel Legacy Movies (Deutsch: Marvel Vermächtnis-Filme).

Eine Auswahl der „Marvel Legacy Movies“ bei Disney+.

Auf diese Weise dürfte es speziell für all jene Nutzer der Streamingplattform die Unterscheidung erleichtern, welche Filme nun Teil des MCU sind und welche nicht. Dies wird insbesondere dann wichtig sein, wenn Marvel die „X-Men“ und „Fantastic Four“ rebootet und zu einem Teil des Marvel Cinematic Universe macht.

Dass diese Reboots in den kommenden Jahren kommen werden, ist ein offenes Geheimnis. MCU-Mastermind Kevin Feige verriet bereits (via CinemaBlend), er mache sich Gedanken, wie Mutanten auf die Avengers treffen könnten. Allerdings sollten Fans vermutlich noch nicht allzu bald mit einem Auftritt der X-Men und Fantastischen Vier rechnen.