Die besten Star Wars-Angebote auf Amazon – nur heute!

Im Rahmen des Star Wars Day 2021 gibt es heute zahlreiche Angebote bei Amazon, die allesamt das Star Wars-Franchise betreffen. Seien es Blu-ray-Filme, LEGO Star Wars oder gar Spiele wie Monopoly: im Grunde ist so gut wie alles reduziert am Star Wars Day und deshalb haben wir für euch eine kleine Übersicht erstellt, auf welche Angebote ihr besonders sparen könnt. Bühne frei für die besten „Star Wars“-Angebote auf Amazon! Und May The 4th Be With You.

Wer die ganze Skywalker Saga genießen möchte, also Star Wars 1 bis 9, kann auf eine reguläre Blu-ray-Version oder auf eine verbesserte 4K Ultra HD-Box zurückgreifen. In einem noch schönerem Antlitz werdet ihr die Skywalker-Saga nicht sehen können abseits des Kinos:

LEGO Star Wars: Top-Angebote auf Amazon

Doch ein Star Wars Day wäre kein Star Wars Day, wenn es nicht auch ein paar günstige Angebote von LEGO geben würde, bei denen ihr kräftig spart. Eine handverlesene Auswahl an reduzierten Produkten findet ihr hier, bei denen ihr heute wirklich viel Geld spart!

Was ist der Star Wars Day?

Zu den Angeboten zählen etwa das LEGO 75302 Star Wars Imperial Shuttle, das mit 39% lediglich 48,59€ kostet. Zudem ist der beliebte LEGO 75276 Stormtrooper-Helm ebenfalls um 39% reduziert, während der Lego 75277 Star Wars Boba Fett Helm um 25% reduziert ist und 44,99€ kostet. Hier zahlt ihr heute 36,39€. Ein weiteres Schnäppchen macht ihr obendrauf mit dem Lego 75257 Star Wars Millennium Falcon Raumschiff, das mit 25% zumindest auf einen neuen Preis von 119,99€ kommt.

Als absolutes Must-have gibt es jetzt sogar 36% auf den LEGO 75288 Star Wars AT-AT Walker. Der Preis beläuft sich heute auf 95,99€. Ihr werdet ihn so schnell nicht wieder so günstig bekommen! Und für die Kleinen wäre da noch der LEGO 75300 Star Wars Imperial TIE Fighter mit Sturmtruppler und Piloten als Minifiguren.

Fans von der Live-Action-Serie The Mandalorian kommen zudem mit LEGO 75318 Star Wars The Mandalorian, Das Kind auf ihre Kosten. Derweil herrscht eine Preisreduzierung von 31%. Grogu kostet aktuell also nur 54,99€.

Sammler*innen sparen auf „The Black Series“ und Funko POP

Abseits von LEGO Star Wars gibt es noch ein paar spannende Angebote aus „The Black Series“, der authentischen Reihe für echte Collector!

Den Anfang macht der Luke Skywalker Battle Simulations-Helm, der heute zur Feier des Tages 95,99€ kosten soll (Ersparnis von 23%).

Auf der Seite von Funko gibt es den Funko 49930 POP Moment: Mandalorian-Mandalorian & Child für 29,52€. Ihr spart euch hier heute die Umsatzsteuer, deshalb gibt es 19% Rabatt.

Sparen auf Star Wars-Brettspiele

Obendrauf warten ein paar Brettspiele auf euch, die jetzt zum Sparen einladen. Da wären zum Beispiel das Star Wars: Outer Rim, Strategiespiel, das gute Kritiken einfahren konnte für 26% weniger, also 46,99€.

Und ebenso wenig fehlen darf in so einer Auflistung natürlich kein Monopoly-Spiel. Monopoly: Star Wars The Mandalorian Edition Board Game kostet aktuell nur 32,99€ – ihr spart ganze 43%. Hier wirft euch Disney in eine Monopoly-Partie, in der der Mandalorianer und Grogu aus der Realfilm-Serie eine Rolle spielen.

Falls ihr obendrauf Rabatte auf Videospiele sucht, schaut mal in diesen Beitrag. Hier haben wir alle Deals zum Star Wars Day 2021 zusammengefasst:

