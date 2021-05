Alle Star Wars-Spiele günstiger am Star Wars Day 2021: Rabatte und Angebote auf einen Blick

Der Star Wars Day 2021 bietet zahlreiche Angebote und Rabatte, die unter anderem die Videospielwelt betreffen. Hier findet ihr alle Games-Aktionen, die ihr in diesem Jahr auf dem Schirm haben solltet – ihr könnt teilweise mächtig sparen!

Und das eine oder andere News-Update gibt es ebenfalls. Alle Infos zum Star Wars Day 2021 findet ihr zudem hier:

Was ist der Star Wars Day?

Star Wars-Videospiele: Angebote und Rabatte

Wenn ihr euch in naher Zukunft in ein Videospiel aus dem „Star Wars“-Universum stürzen möchtet, gibt es ab sofort kräftige Rabatte auf klassische und aktuelle Top-Titel. Ihr solltet die Gunst der Stunde also nutzen. Alle wichtigen Angebote seht ihr hier:

„Star Wars“-Party in „Die Sims Mobile“ © Disney/Lucasfilm Games

75% auf „Star Wars: Battlefront 2“ im PS Store, Xbox Store, auf Origin, Steam und im Epic Games Store bis zum 12. Mai

im PS Store, Xbox Store, auf Origin, Steam und im Epic Games Store bis zum 12. Mai 50% auf Star Wars: Squadrons für PS4, Xbox One, Origin und auf Steam bis zum 12. Mai

für PS4, Xbox One, Origin und auf Steam bis zum 12. Mai „Star Wars: Episode 1 Racer“, „Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy“ oder „ Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast“ für 65% weniger bis zum 12. Mai auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam, GOG, Origin und Humble

weniger bis zum 12. Mai auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam, GOG, Origin und Humble „Star Wars: The Old Republic“ schenkt euch ein Astromech-Mini-Begleiter, einen M3-Y10 – inspiriert von The Bad Batch .

schenkt euch ein Astromech-Mini-Begleiter, einen M3-Y10 – inspiriert von . „Star Wars: Knights of the Old Republic“ für 7,49 Euro (50% sparen) auf mobile im App Store und auf Google Play bis zum 6. Mai.

(50% sparen) auf mobile im App Store und auf Google Play bis zum 6. Mai. „Star Wars: Knights of the Old Republic 2“ für 4,99 Euro (50% sparen) auf mobile im App Store und auf Google Play bis zum 6. Mai.

An der AAA-Front gibt es neue, kosmetische Gegenstände (fürs Imperium und der Neuen Republik), die am 4. Mai 2021 Einzug in „Star Wars: Squadrons“ halten. Die neuen Cosmetics seht ihr hier:

Neue Cosmetics in „Star Wars: Squadrons“ © Disney/Lucasfilm Games

Im kostenlosen Mobile-Titel „Star Wars: Galaxy of Heroes“, in dem ihr viel Geld über Mikrotransaktionen investieren könnt, schaltet ihr jetzt die „Bad Batch“ aus der neuen Animationsserie frei. Obendrauf gibt es hier am 4. Mai 2021 ein „paar Geschenke“.

VR-Experiences für Oculus Quest und mehr!

Weiter gibt es noch ein paar Goodies in der VR-Welt. Unter anderem könnt ihr jetzt „Star Wars Pinball“ das erste Mal auf der Oculus Quest, PSVR oder Steam VR spielen. Und es wartet noch ein gewaltiges VR-Bundle auf euch: Das „Star Wars: May the 4th Bundle“ für die Oculus Quest. Es beinhaltet folgende VR-Erfahrungen:

Star Wars: Pinball VR Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge Vader Immortal: Episode 1-3

Das Bundle kostet in Deutschland 59,99€ und ist auf dieser Webseite von Oculus erhältlich. Ihr könnt „Vader Immortal“ jedoch auch einzeln kaufen mit einem Rabatt von 50% bis zum 12. Mai 2021 (PlayStation VR).

Das „Star Wars: May the 4th Bundle“ © Disney/Lucasfilm Games

Mehr Angebote zum Star Wars Day 2021 hinsichtlich der klassischen Games findet ihr auf Seite 2.