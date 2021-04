Schon nächste Woche startet mit Star Wars: The Bad Batch eine neue Serie in der weit, weit entfernten Galaxis. Darin begleiten wir die Mitglieder von Kloneinheit 99 auf ihrer neuesten Mission nach den Ereignissen der Order 66. Die offizielle Star Wars-Webseite veröffentlichte nun eine kleine Liste mit Episoden, die ihr euch als Einstimmung auf die neue Serie nochmal ansehen solltet.

Vor The Bad Batch: Diese Star Wars-Episoden solltet ihr euch nochmal ansehen

Die wichtigsten Folgen, die ihr euch vorab erneut anschauen solltet, sind natürlich die ersten vier Episoden der 7. Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“. Darin wird die etwas eigenwillige Eliteeinheit, auch Schaden-Charge genannt, erstmals eingeführt. An der Seite von Jedi-Ritter Anakin Skywalker stürzen sich Crosshair, Hunter, Tech und Wrecker in eine halsbrecherische Mission auf Anaxes. Auf dieser finden sie schließlich auch das fünfte Mitglied ihrer Truppe.

Diese vier Folgen, die den ersten Arc der finalen „The Clone Wars“-Season bilden, stellen euch die einzelnen „The Bad Batch“-Protagonisten gut vor. Hier erhaltet ihr einen ordentlichen Eindruck von ihren Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen. Außerdem erfahren wir hier bereits, wieso die Truppe bei einigen anderen Klonen und sogar bei Offizieren nicht sonderlich beliebt ist. Sie erledigen zwar ihren Job, gelten jedoch als schwer kontrollierbar.

Die Schaden-Charge im Einsatz / © Lucasfilm/Disney

Wollt ihr chronologisch vorgehen, könnt ihr mit eurem Rewatch übrigens auch viel früher beginnen, genauer in der 3. Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“. Aus dieser nennen die Kollegen von StarWars.com gleich vier Episoden, die ihr euch zu Gemüte führen solltet, nämlich die Folgen 1 und 2 sowie 18 und 19. In diesen lernen wir unter anderem den missgebildeten Klon 99 kennen, auf dessen Namen die Bezeichnung der Schaden-Charge anspielt.

In den anderen zwei genannten Folgen lernen wir derweil einen jungen Offizier namens Wilhuff Tarkin kennen, der nicht nur in der „The Bad Batch“-Serie, sondern generell im „Star Wars“-Universum eine wichtige Rolle spielt.

Saw Gerrera kehrt zurück / © Lucasfilm/Disney

Abschließend könnt ihr euch ein paar „Bonus Episoden“ ansehen, denn es wird auch ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten geben. Da hätten wir beispielsweise Widerstandskämpfer Saw Gerrera, der auf die Schaden-Charge treffen wird. Darüber hinaus bekommen es die Klone ebenfalls mit der Kopfgeldjägerin Fennec Shand zu tun, die wir erstmals in „The Mandalorian“ kennengelernt haben.

Bezüglich Saw Gerrera solltet ihr euch die Folgen 2-5 der 5. „The Clone Wars“-Season ansehen. Dieser Story-Arc führt Saw Gerrera ein und liefert uns ein Verständnis für die vermutlich prägendste Zeit seines Lebens. Wir sehen ihn als Rebellen in einem aussichtslos erscheinenden Kampf, für dessen Sieg ein hoher Preis gezahlt werden muss. Da Fennec noch ein recht junger Charakter ist, sollte hier indes ein Blick auf die 5. Episode der 1. Staffel von „The Mandalorian“ reichen, in der sie ihre Premiere feierte.

Vor Star Wars: The Bad Batch – Alle empfohlenen Episoden in chronologischer Reihenfolge

Klonkadetten („Star Wars: The Clone Wars“; S3E1)

Rekruten („SW: TCW“; S1E5)

ARC-Soldaten („SW: TCW“; S3E2)

Die Zitadelle („SW: TCW“; S3E18)

Gegenangriff („SW: TCW“; S3E19)

Krieg an zwei Fronten („SW: TCW“; S5E2)

Mit ihren eigenen Waffen („SW: TCW“; S5E3)

Lang lebe der König („SW: TCW“; S5E4)

Der Preis der Freiheit („SW: TCW“; S5E5)

Alte Schlachtpläne („SW: TCW“; S7E1)

Echo aus der Zitadelle („SW: TCW“; S7E2)

Wie in alten Zeiten („SW: TCW“; S7E3)

Offene Rechnungen („SW: TCW“; S7E4)

Der Revolverheld („The Mandalorian“; S1E5)

„Star Wars: The Bad Batch“ feiert am 4. Mai 2021 mit einem 70 Minuten langen Special bei Disney Plus seine Premiere. Ab dem 7. Mai 2021 erscheint dann jeden Freitag eine neue Episode der Animationsserie auf der Plattform.