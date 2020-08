The Game Awards 2020 finden statt – größer und digital!

In diesem Jahr wurden schon unzählige Veranstaltungen abgesagt, die aufgrund der Corona-Pandemie ein zu großes Risiko für alle Beteiligten und Unbeteiligten im Umfeld der Besucher darstellen würden.

Einige Events wurden komplett abgesagt, andere haben sich digitale Alternativen überlegt wie die QuakeCon At Home oder die digitale gamescom 2020.

The Game Awards 2020 in digitaler Form

Nun befürchteten viele Fans der alljährlichen The Game Awards, dass auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer fällt. Doch der Produzent Geoff Keighley gibt nun Entwarnung.

Gegenüber IGN ließ Keighley nun verkünden, dass es zwar keine The Game Awards 2020 im klassischen Sinne geben wird, eine Alternative jedoch schon geplant sei. Aktuell gibt es noch keine weiterführenden, handfesten Infos. Doch er versichert, dass es eine Awards-Show geben wird, um die besten Games des Jahres 2020 zu zelebrieren:

„Yeah, was ich sagen kann, wir haben einen sehr interessanten Plan für die Show in diesem Jahr. Wir werden es definitiv machen. Viele Leute fragten, ob wir die Show verschieben. Die Oscars wurden beispielsweise verschoben. Aber wir werden es nicht tun. Wir teilen mehr in den kommenden Wochen.

Weiter erklärt der Produzent, dass es sich hierbei um „die größte Show“ handeln würde, die es bislang in Hinsicht auf The Game Awards zu sehen gab. Wir sollen also nicht davon ausgehen, dass Geoff Keighley wie bei dem Summer Game Fest „alleine in seinem Raum“ sitzt.

„Wir arbeiten aktuell an ein paar Szenarios, um die Show live zu senden, mit ein wenig Spektakel für die Menschen. Jedoch ohne die Öffentlichkeit, die Tickets kauft und vor Ort ist in diesem Jahr.“

Sie werden demnach wohl eine ähnliche Show wie die Opening Night Live der gamescom 2020 produzieren, die ein wenig pompöser inszeniert wird, schlussendlich jedoch ohne klassisches Publikum auskommen muss. Mehr zur ONL erfahrt ihr hier:

Freut ihr euch auf die digitale The Game Awards 2020 oder ist so eine Show ohne Publikum nicht dasselbe? Schreibt uns eure Meinung gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.