Nach der gamescom ist vor der gamescom. Obwohl die größte Videospielmesse erst heute, am 25. August ihre Pforten für das Privatpublikum öffnet und damit der eigentliche Startschuss um Punkt 9 Uhr fällt, steht schon der Termin für kommendes Jahr fest.

Zückt also den Terminkalender und bucht euren Urlaub, denn nächsten Sommer geht es wieder nach Köln!

Die gamescom 2023 wird wieder Ende August stattfinden

Wie ihr dem Tweet von Host Geoff Keighley entnehmen könnt, werden Besucherinnen und Besucher, die das Messegelände verlassen wollen, mit einem Banner und der Aufschrift See you soon sowie den Daten für nächstes Jahr verabschiedet.

„Gebt mir eine Minute“, twittert Keighley, „aber die Termine der gamescom 2023 wurden bekannt gegeben – inklusive der Opening Night Live.“

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Ob der gute Geoff wohl den bunten Messetrubel für eine Minute unterbrechen musste, um sich im Kalender die Zeitspanne vom 23. bis zum 27. August 2023 rot zu markieren? Den Auftakt bildet erneut die Opening Night Live, die für den 22. August 2023 angesetzt wurde.

Damit folgt die Planung dem selben Muster wie dieses Jahr: An einem Dienstag ist mit der großen Eröffnungsshow zu rechnen und ab Mittwoch öffnet die Koelnmesse ihre Tore – höchstwahrscheinlich wieder mit einem Tag Abstand zwischen Fach- und Privatpublikum.

Der Termin für die gamescom 2023 steht bereits. © PlayCentral.de – Dustin Hasberg

Trotz Kritik an den deutlich gestiegenen Ticketpreisen und der Enttäuschung wegen Absagen von Gaming-Giganten wie Sony und Nintendo, wird die Messe nach der Pandemiepause gut angenommen. Die Eintrittskarten für den beliebten Samstagstermin waren bereits zur Mitte des Monats restlos vergriffen.

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald der Ticketvorverkauf für nächstes Jahr startet und die ersten Aussteller zu- beziehungsweise absagen. Aber wenden wir uns fürs Erste von der Zukunft wieder zurück ins Hier und Jetzt, denn das hat auch einiges zu bieten!

Zu den Highlights der ONL 2022 zählt die Enthüllung eines neuen Pro-Style-Controllers für Playstation 5, Neuigkeiten zum heiß begehrten Hogwarts Legacy und eine ganz spezielle Ankündigung von Hideo Kojima.

Die gesamte Show kann in nachfolgend verlinktem Video nachgeholt werden. Eine Übersicht mit allen Ankündigungen findet ihr in diesem Beitrag. Welche Wünsche habt ihr für die gamescom 2023? Teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren!