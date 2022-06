Absage für Köln: gamescom 2022 findet ohne Nintendo statt

Nach zwei Jahren Pandemie-Programm findet 2022 die gamescom wieder als Live-Event auf dem Kölner Messegelände statt. Der japanische Videospiele-Hersteller Nintendo wird zur Enttäuschung einiger Fans jedoch nicht ausstellen.

Der Gaming-Riese hat andere Pläne, aber versichert auch abseits der Messe in Köln ein buntes Programm für den Sommer.

gamescom 2022 ohne Headliner Nintendo

Am 24. August öffnet die gamescom, eine der größten Videospielmessen weltweit, ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. Viele freuen sich nach zwei Jahren Online-Pause, das Messeerlebnis wieder vor Ort erfahren zu können.

Während einige das Gesamtpaket lieben, reisen andere speziell zu den Präsentationen der Lieblings-Firmen an. 2022 wird mit Nintendo ein Publikumsmagnet fehlen.

Mit dem Wegfallen der diesjährigen E3 fragen sich Fans und Fachpresse nun, wann und zu welchen Anlässen Nintendo mehr über Titel wie Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3 oder Xenoblade Chronicles 3 preisgeben wird.

Auch über die Möglichkeit Pokémon Karmesin und Purpur in Köln anzuspielen, hätten sich so manche erfahrene, aber auch angehende Trainer und Trainerinnern gefreut.

Auf Anfrage von GamesWirtschaft äußert sich die Frankfurter Zentrale von Nintendo of Europe zu der Absage, ohne sie jedoch näher zu begründen:

„Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden. Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen zahlreicher deutschlandweiter Events ausprobieren.“

So ist Nintendo beispielsweise im August auf dem Main Matsuri Japan Festival in Frankfurt oder auf der AnimagiC in Mannheim vertreten.

Obwohl es dazu noch keine offizielle Ankündigung gibt, setzen viele ihre Hoffnungen auf eine Nintendo Direct im Sommer, die weitere Einblicke in Projekte wie The Legend of Zelda: Bearth of the Wild 2 gewähren könnte.

Wie steht ihr zu Videospielmessen? Freut ihr euch auf die gamescom? Werdet ihr dieses Jahr wieder live dabei sein? Oder ist für euch die Absage von Nintendo ein Deal-Breaker? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!

Für alle, die eine Anreise zur gamescom planen, haben wir die geltenden Covid-Regeln zusammengefasst. Aber auch Gaming-Interessierte, die den Messetrubel scheuen, können sich auf ein Hybrid-Programm aus Köln freuen!