Nintendo Switch: US-Verkaufszahlen überholen die der PS4

Die Nintendo Switch hat sich in den USA jetzt insgesamt häufiger verkauft als die PS4. Das ergeben die neuesten Verkaufszahlen der NPD Group. Das heißt, dass dort die Nintendo Switch jetzt an vierter Stelle steht, was die meistverkauften Konsolen überhaupt angeht.

USA: Nintendo Switch hat sich öfter als die PS4 verkauft

In den USA war die Xbox Series S/X kurzzeitig die Konsole an der Spitze der Verkaufscharts. Allerdings nur im März und auch nur im Hinblick auf das eingenommene Geld. Nicht, was die einzelnen Stückzahlen und verkaufte Exemplare angeht. Das hat sich im April nun wieder etwas verändert.

Die neuesten Zahlen der NPD Group legen nahe, dass die PS5 jetzt wieder an erster Stelle steht, was das eingenommene Geld durch Verkäufe anbelangt. Das passt dazu, dass es in den letzten Wochen wohl endlich wieder ein paar mehr Konsolen in den Handel geschafft haben. An zweiter und dritter Stelle folgten dann Xbox und die Nintendo Switch.

Im Hinblick auf die verkauften Stückzahlen liegt allerdings die Nintendo Switch vorn. Sie schlägt jetzt sogar die kompletten Einheiten, die die PS4 in ihrer Lebenszeit verkaufen konnte und steht damit an vierter Stelle der allgemeinen Konsolen-Hitliste und Verkäufe in den USA – hinter der PS2, der Xbox 360 und der Wii.

Insgesamt sieht es weltweit allerdings ein bisschen anders aus. Hier steht die PS2 immer noch an erster Stelle, dicht gefolgt von Nintendo DS und mit etwas Abstand dann Game Boy und Game Boy Color. Darauf folgen dann PS4 und Nintendo Switch. Den Unterschied machen rund 10.000 Exemplare aus. Das dürfte die Switch zu Lebzeiten aber wohl auch noch schaffen.

Wenig überraschend: Elden Ring ist das erfolgreichste Spiel

Elden Ring bleibt ein absoluter Hit und Topseller, auch in den USA. Nachdem sich das From Software-RPG im April zwar „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ geschlagen geben musste, führt „Elden Ring“ trotzdem die Liste der am häufigsten verkauften Spiele 2022 an. Auch in den letzten 12 Monaten hat sich „Elden Ring“ in den USA am besten verkauft und schlägt damit sogar das aktuelle „Call of Duty“.

