Splatoon 3 kommt 2022, jetzt den 1. Trailer ansehen!

Nintendo hat während der Nintendo Direct vom 17. Februar 2021 die große Splatoon-Farbbombe platzen lassen: „Splatoon 3“ erscheint in 2022 und wurde somit hochoffiziell angekündigt!

Der recht bunte, kompetitive Shooter erhält einen direkten Nachfolger. Hier seht ihr den allerersten Trailer zum Spiel, der ein paar Ausblicke auf das Sequel liefert:

Splatoon 3 für die Nintendo Switch bestätigt!

Allzu viele Informationen sind noch nicht bekannt. Nintendo erklärt umgehend, dass sich die Splatoon-Fans noch bis 2022 gedulden müssen. Es ist also kein Teil des Line-ups für die erste Hälfte in 2021, wie es eigentlich vor der Präsentation angekündigt wurde. Aber als kleine Überraschung ist es ein willkommenes Schmankerl für das Ende des Mega-Broadcasts.

Wir wissen allerdings schon jetzt, dass es umfassende Customization-Optionen, neue Waffen und Bewegungen geben wird. Nintendo meint zudem:

„In Folge des Chaos betretet ihr die sonnenverbrannten Splatlands und die Stadt Splatsville, die von kampferprobten Inklings und Octolings bewohnt wird.“

Es scheint so, dass das Spiel neben den kompetitiven Matches auch einen narrativen Ansatz verfolgt. Wir sehen den Inkling anfänglich in einer Wüste. Sie reist mit dem Zug in eine Stadt im Tokio-Style, bevor dann die große Action beginnt. Ist das nur ein besseres Intro oder wird die Story neuartig aufgezogen? Es bleibt spannend!

Denn hier endet die Informationslage dann auch schon. Es werden bis zum Release sicherlich noch unzählige Infos folgen.