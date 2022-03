Offiziell: Zelda Breath of the Wild 2 kommt erst in 2023

Eiji Aonuma von Nintendo hat in einem Video-Update bestätigt, dass das The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Sequel nicht mehr in 2022 erscheinen wird. Es ist also hochoffiziell, dass BotW 2 erst 2023 veröffentlicht wird.

Hier seht ihr die offizielle Meldung von Nitnendo in Videoform.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint 2023

Eigentlich sollte das nächste Update laut inoffizieller Quelle ja erst im Sommer 2022 erfolgen. Mögliche Termine für ein Update bezüglich des BotW 2-Releasetermins gibt es immerhin viele. Doch so kam es am Ende nicht. Nintendo hat sich für einen anderen Weg entschieden und richtet sich mit diesem Video und dem entsprechenden Thema direkt an die Community.

Warum wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 verschoben? Genau genommen wurde das Spiel gar nicht verschoben. Nintendo sprach in der Vergangenheit lediglich von einem Release-Ziel in 2022. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch für 2022 bestätigt wurde. Das interne Ziel konnte demnach nicht eingehalten werden und das Team räumt sich selber mehr Zeit ein.

Wie Aonuma jetzt erklärt, haben sie sich dazu entschieden, die Entwicklungszeit zu verlängern. Sie entschuldigen sich bei allen, die sich auf einen Release in 2022 gefreut hätten.

Wann erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? Das Sequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint im Frühling 2023. Das wurde nun von offizieller Seite aus bestätigt.

Gibt es neue Infos? Als Anmerkung wird lediglich genannt, dass BotW 2 nicht nur am Boden spielt, sondern zugleich über den Wolken von Hyrule. Die erweiterte Welt gehe jedoch weit darüber hinaus. Und es soll sogar noch eine breitere Anzahl an Features geben, an denen wir uns erfreuen dürfen.

Um den Ambitionen der Entwicklung gerecht zu werden, arbeite das Team weiterhin fleißig an der Umsetzung.

Am Ende müssen wir uns also noch ein wenig länger auf den Titel gedulden, aber wenn das Resultat eine ähnlich überragende Spielerfahrung wie der erste BotW-Teil besitzt, zahlt sich das Warten am Ende aus.