The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 und das lange Warten auf den Sommer

Er schreibt nicht zurück… Sie meldet sich nicht mehr… Die Funkstille, die über die langersehnte Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Beath of the Wild herrscht, fühlt sich für manchen Fan an wie Liebeskummer.

Seit Veröffentlichung des Trailers im Juni letzten Jahres blieb es still um Breath of the Wild 2. Auch die erste Nintendo Direct in 2022 verlor kein Wort über das sehnlichst erwartete Prequel. Jedoch verdichten sich dadurch umso mehr die Anzeichen für ein Update im Sommer.

E3, Nintendo Direct oder Summer Game Fest – Welches Event bringt Neuigkeiten über The Legend of Zelda: Beath of the Wild 2?

Ähnlich schweigsam wie Nintendo sind auch die Verantwortlichen um die diesjährige Electronic Entertainment Expo.

Bereits im Januar wurde angekündigt, dass die Messe pandemiebedingt auch 2022 nicht als physisches Event in Los Angeles stattfinden wird. Journalist und Insider Jeff Grubb proklamierte darüber hinaus, dass nicht einmal mit einer Online-Veranstaltung gerechnet werden sollte. Von Seiten der E3 gibt es bis dato kein offizielles Statement.

Im letzten XboxEra Podcast greift Grubb auf Formulierungen wie „falls die E3 in irgendeiner Form stattfinden sollte“ zurück, was darauf schließen lässt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Absage für 2022 immer noch hoch ist, aber prinzipiell die Möglichkeit einer digitalen Messe weiterhin besteht.

Ähnlich vorsichtig äußert sich auch Insider AccountNGT via Twitter. Bekannt geworden durch Leaks zu Star Wars Eclipse, GTA Online und Hogwarts Legacy antwortet AccountNGT auf die Frage, wann Zelda-News zu erwarten sind, knapp mit: „E3 (falls sie nicht abgesagt wird)“.

Sollte es sich jedoch bestätigen, dass die Electronic Entertainment Expo vollends ausfällt, liegt die Vermutung nahe, dass „BotW2“ über das hauseigene Format Nintendo Direct in einem ähnlichen Zeitfenster präsentiert wird.

Ein weiterer heißer Kandidat für eine mögliche Vorstellung ist das von Geoff Keighley ausgetragene Summer Game Fest 2022. Zwar hat die Show noch keinen festen Termin, aber viele handeln das Event bereits als die E3-Alternative, schließlich wurde dort im letzten Jahr das Großkaliber Elden Ring enthüllt.

Wo auch immer schließlich die „BotW2“-Bombe zum Platzen gebracht wird, für Fans bedeutet es zunächst sich weiter zu gedulden und auf die Events im Sommer zu warten.

Bei wem in der Zwischenzeit der Hype wieder abgeflacht ist, die oder der kann ihn mit einem Blick in den Trailer und unserer Analyse dazu vielleicht erneut entfachen:

Zelda: Breath of the Wild 2 – Trailer-Analyse – Himmelsruinen und Links neue Fähigkeiten