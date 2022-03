Star Wars Eclipse: Release laut Bericht weit entfernt, erst in 5 Jahren?

Star Wars Eclipse war eines der großen Highlights der Game Awards 2021. Dort wurde das neue Spiel von Quantic Dream mit einem beeindruckendem Trailer vorgestellt. Das französische Studio feierte mit den Titeln Heavy Rain, Detroit: Become Human und Beyond: Two Souls bemerkenswerte Erfolge.

Über das neue Game, das im Star Wars-Universum zur Zeit der High Republic angesiedelt sein soll, gibt es bis auf den Namen und das Setting nur sehr wenige Informationen. Einem Bericht zufolge wird sich daran auch für einige Zeit nichts ändern. Wer auf einen baldigen Release von „Star Wars Eclipse“ gehofft hatte, wird demnach enttäuscht werden.

Star Wars Eclipse: Release erst in 5 Jahren?

Der Bericht stammt vom bekannten Leaker Tom Henderson, der in der Vergangenheit immer wieder Hintergrundinformationen zu großen Projekten veröffentlichte und in der Branche gut vernetzt ist. Henderson zufolge befindet sich „Star Wars Eclipse“ noch an einem sehr frühen Entwicklungszeitpunkt.

Demnach peilt das Entwicklerteam einen Release in 2027 an. Nicht selten verschieben sich solche Ziele im Laufe der Entwicklung noch, sodass es auch 2028 oder 2029 werden könnte, bis wir das Spiel dann selbst ausprobieren dürfen. Für die frühe Präsentation von „Star Wars Eclipse“ gibt es aber wohl trotzdem einen guten Grund.

Sucht Quantic Dream nach Investor*innen?

Die Taktik, Spiele schon Jahre vor der Veröffentlichung vorzustellen, ist mittlerweile weit verbreitet. Oft geht es dabei schlicht um die Platzierung am Arbeitsmarkt. Talentierte Entwickler*innen sind stark nachgefragt und ein bestehendes, vielversprechendes Projekt lockt diese einfacher an als der Name eines Studios.

Dies gilt wohl besonders im Fall von Quantic Dream, deren Außendarstellung durch Berichte über problematische Arbeitsbedingungen in der Vergangenheit gelitten hat. Neben neuen Teammitgliedern soll das Studio außerdem auf der Suche nach Investor*innen oder sogar einer potenziellen Übernahme sein.

Die Zukunft und Finanzierung von „Star Wars Eclipse“ scheint dadurch nicht zwangsläufig gesichert, von Problemen bei der Umsetzung ist allerdings nicht die Rede. Was haltet ihr von dem Bericht? Werdet ihr „Star Wars Eclipse“ weiterhin verfolgen oder schreckt euch ein Release, der so weit entfernt ist, ab? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!