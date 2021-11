„Star Wars Eclipse“ – so heißt angeblich das neue Star Wars-Spiel aus dem Hause Quantic Dream. Dass dort ein entsprechendes Spiel entstehen soll, wurde bereits spekuliert, jetzt könnten die ersten Infos zum Setting und der Name geleakt sein. Allzu viele Infos gibt es aber leider immer noch nicht zu dem Titel.

Star Wars Eclipse: So soll das Spiel der Detroit-Macher heißen

Darum geht’s: Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream (Detroit: Become Human) soll Gerüchten und vermeintlichen Leaks zufolge an einem Star Wars-Spiel arbeiten. Das würde sich wohl deutlich von dem unterscheiden, was die Entwickler*innen von „Heavy Rain“ bisher so entwickelt haben. Angeblich setzt dieser „Star Wars“-Titel nämlich vor allem auf eine Open World, Multiplayer-Aspekte und Action-Gameplay:

Neue Gerüchte zum Namen: Jetzt könnten wir einige weitere kleine Details zum Setting, dem Zeitraum der Handlung und auch schon den Namen des Spiels erfahren haben. Zumindest, wenn Insider und Journalist Jeff Grubb Recht behält. Der hat nämlich im Giant Bomb-Podcast erklärt, der „Star Wars“-Titel von Quantic Dream würde „Star Wars Eclipse“ heißen.

Erste Infos zum Setting? Außerdem soll „Star Wars Eclipse“ in der Ära der Hohen Republik spielen. Dabei handelt es sich um einen Zeitraum im „Star Wars“-Universum, in dem die Jedi ihre Blütezeit erleben. Die Galaktische Republik befindet sich gewissermaßen auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Ausbreitung. Unter anderem wird sich auch die für Disney+ geplante „Star Wars“-Serie „The Acolyte“ um diesen Zeitraum drehen.

Das lässt zumindest einige weiterführende Vermutungen zum Spiel zu. Handfeste Infos fehlen aber natürlich noch, Jeff Grubb hat leider auch nicht mehr verraten. Wir könnten uns innerhalb des Spiels allerdings möglicherweise damit beschäftigen, die Gebiete des Äußeren Rands zu erkunden. In diesen Bereich ist die Galaktische Republik zu dem Zeitpunkt verstärkt vorgedrungen.

